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Rückschlag in EM-Quali

Österreichs U21-Team verliert in Belgien mit 0:1!

Fußball International
27.03.2026 22:07
Oluwaseun Adewumi
Oluwaseun Adewumi(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Österreichs U21-Fußballer haben die Tabellenführung in Quali-Gruppe I für die EM 2027 am Freitag abgeben müssen! In Belgien kassierte die Elf von Trainer Peter Perchtold beim 0:1 (0:0) durch ein Tor von Arthur Vermeeren (88.) eine Last-Minute-Niederlage, dank derer die Hausherren je einen Punkt vor Dänemark und Österreich die Spitze übernahmen. Drei Spiele vor Schluss droht damit das Fix-Ticket, das die Gruppensieger und der beste Gruppenzweite lösen, ins Wackeln zu geraten.

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Viereinhalb Monate nach dem 1:0-Heimsieg über die Belgier sahen 2458 Zuschauer in Leuven eine von Taktik geprägte erste Hälfte mit keinen nennenswerten Chancen. Erst nach dem Seitenwechsel kamen die im Vergleich zum Hinspiel kaum veränderten Österreicher um Rapid-Stürmer Nikolaus Wurmbrand stärker unter Druck. Vorerst agierte die ÖFB-Defensive zwar noch sattelfest.

Die Kräfte schwanden
Ein Elferfoul von Oluwaseun Adewumi blieb mit Glück ohne Folge. Der zu Fall gebrachte Romeo Vermant, Stürmer-Talent des FC Brügge, setzte den Strafstoß an die Oberlatte (65.). Danach wurden die schwindenden Kräfte bei der ÖFB-Auswahl aber immer augenscheinlicher. Im Finish stand am Ende einer Fehlerkette schließlich der bittere Gegentreffer von Olympique-Marseille-Legionär Vermeeren.

Ihren nächsten Auftritt haben die Österreicher (7 Punkte) am kommenden Dienstag in Ried gegen Schlusslicht Belarus (4 Punkte), abgeschlossen wird die Quali im Oktober 2026 mit den Partien gegen Dänemark (7 Punkte – ein Spiel weniger) und in Wales (6).

Das Ergebnis:
Belgien – Österreich 1:0 (0:0)
Leuven

Tor: Vermeeren (88.)

Österreich mit: Jungwirth – Trummer, Schuster, Schopp, Puczka – Sattlberger – Hödl (61. Kameri), Bajlicz (89. Dursun), Mahmic (61. Kojzek), Adewumi (81. Mayer) – Wurmbrand (81. Heindl)

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