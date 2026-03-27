Österreichs U21-Team verliert in Belgien mit 0:1!

Österreichs U21-Fußballer haben die Tabellenführung in Quali-Gruppe I für die EM 2027 am Freitag abgeben müssen! In Belgien kassierte die Elf von Trainer Peter Perchtold beim 0:1 (0:0) durch ein Tor von Arthur Vermeeren (88.) eine Last-Minute-Niederlage, dank derer die Hausherren je einen Punkt vor Dänemark und Österreich die Spitze übernahmen. Drei Spiele vor Schluss droht damit das Fix-Ticket, das die Gruppensieger und der beste Gruppenzweite lösen, ins Wackeln zu geraten.