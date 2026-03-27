Österreichs WM-Gegner Algerien im Torrausch

Österreichs WM-Gegner spielte sich am Freitag gegen Guatemala in einen wahren Torrausch, gewann am Ende gegen die Nummer 94 des FIFA-Rankings mit 7:0. Jordanien verspielte indes eine 2:0-Führung und musste sich gegen Costa Rica mit einem 2:2 zufrieden geben.
Jordanien hat beim Start ins Fußball-WM-Jahr keinen Sieg feiern können. Der Endrunden-Auftaktgegner von Österreich kam am Freitag in Amman gegen Costa Rica über ein 2:2 nicht hinaus. Die Truppe von Coach Jamal Sellami verspielte eine 2:0-Führung in der Schlussphase. Damit gab es wie im jüngsten Pflichtspiel, dem in der Verlängerung gegen Marokko verlorenen Finale des FIFA Arab Cup am 18. Dezember, kein Erfolgserlebnis. Mit Algerien siegte hingegen ein anderer ÖFB-WM-Gegner.
Nach einer torlosen ersten Hälfte gingen die Jordanier kurz nach der Pause durch einen verwandelten Elfmeter von Baha Faisal (50.) in Führung. Da Ibrahim Sabra (76.) nachlegte, schien alles angerichtet für einen Sieg der Heimischen. Dazu kam es aber nicht. Josimar Alcocer (84.) scheiterte zwar mit einem Elfmeter an Jordaniens Tormann Yazeed Abulaila, staubte aber erfolgreich zum Anschlusstreffer ab. In der Nachspielzeit machte Warren Madrigal (91.) den Doppelschlag Costa Ricas perfekt.
Algerisches 7:0-Torfestival
Für die Algerier gab es beim ersten Auftritt nach dem Out im Viertelfinale des Afrika Cups am 10. Jänner gegen Nigeria ein 7:0-Torfestival gegen Guatemala. Amine Gouiri war auf italienischem Boden in Genua mit einem Doppelpack (19., 60.) herausragend. Dazwischen trugen sich auch Star Riyad Mahrez mit einem verwandelten Elfmeter (31.), Achref Abada (45.+1) und Houssem Aouar (47.) in die Schützenliste ein. Für einen höheren Kantersieg sorgten Fares Ghedjemis (76.) und Nadhir Benbouali (82.). Am Dienstag wartet im zweiten Test in diesem Jahr mit Uruguay ein größerer Prüfstein. Jordanien ist gegen Nigeria im Einsatz.
Bei der WM startet Österreich am 17. Juni in Santa Clara gegen Jordanien in die Gruppe J. Nach dem Duell mit Weltmeister Argentinien am 22. Juni in Dallas geht es zum Abschluss am 28. Juni in Kansas City gegen Algerien.
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