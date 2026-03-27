Österreichs WM-Gegner Algerien im Torrausch

Algerisches 7:0-Torfestival

Für die Algerier gab es beim ersten Auftritt nach dem Out im Viertelfinale des Afrika Cups am 10. Jänner gegen Nigeria ein 7:0-Torfestival gegen Guatemala. Amine Gouiri war auf italienischem Boden in Genua mit einem Doppelpack (19., 60.) herausragend. Dazwischen trugen sich auch Star Riyad Mahrez mit einem verwandelten Elfmeter (31.), Achref Abada (45.+1) und Houssem Aouar (47.) in die Schützenliste ein. Für einen höheren Kantersieg sorgten Fares Ghedjemis (76.) und Nadhir Benbouali (82.). Am Dienstag wartet im zweiten Test in diesem Jahr mit Uruguay ein größerer Prüfstein. Jordanien ist gegen Nigeria im Einsatz.