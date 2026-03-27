Empörung über neue Gebühr am Donau-Treppelweg

Jahrelang musste Dietmar Köck nichts für die Zufahrt zu seinem Grundstück in Haibach ob der Donau zahlen. Laut Viadonau lag das an einem nicht immer verschlossenen Schranken. Nun verlangt der Wasserstraßenbetreiber für die Nutzung des Donauuferweges 120 Euro pro Jahr. Köck weigert sich zu zahlen.
„Das ist moderne Abzocke!“ Gar nicht gut zu sprechen ist Dietmar Köck auf die Viadonau. Der Wasserstraßenbetreiber schickte ihm eine Mahnung in der Höhe von 133,61 Euro, weil er die Kosten für eine Fahrbewilligung nicht bezahlt hat. „Ich bin auch nicht bereit, zu zahlen. Ich überlege, einem Anwalt ein Schreiben aufsetzen zu lassen. Über 50 Jahre hat uns die Zufahrt zu unserem Grundstück über den Treppelweg in Haibach nichts gekostet, jetzt wollen sie jedes Jahr 120 Euro“, ärgert sich der 70-Jährige.
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