Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

120 Euro pro Jahr

Empörung über neue Gebühr am Donau-Treppelweg

Oberösterreich
27.03.2026 15:56
Dietmar Köck muss für die Zufahrt zu seinem Grundstück bei Haibach ob der Donau seit diesem Jahr ...
Dietmar Köck muss für die Zufahrt zu seinem Grundstück bei Haibach ob der Donau seit diesem Jahr erstmals eine Gebühr an die Viadonau überweisen.(Bild: FOTOKERSCHI / WERNER KERSCHBAUMM)
Porträt von Mario Zeko
Von Mario Zeko

Jahrelang musste Dietmar Köck nichts für die Zufahrt zu seinem Grundstück in Haibach ob der Donau zahlen. Laut Viadonau lag das an einem nicht immer verschlossenen Schranken. Nun verlangt der Wasserstraßenbetreiber für die Nutzung des Donauuferweges 120 Euro pro Jahr. Köck weigert sich zu zahlen. 

0 Kommentare

„Das ist moderne Abzocke!“ Gar nicht gut zu sprechen ist Dietmar Köck auf die Viadonau. Der Wasserstraßenbetreiber schickte ihm eine Mahnung in der Höhe von 133,61 Euro, weil er die Kosten für eine Fahrbewilligung nicht bezahlt hat. „Ich bin auch nicht bereit, zu zahlen. Ich überlege, einem Anwalt ein Schreiben aufsetzen zu lassen. Über 50 Jahre hat uns die Zufahrt zu unserem Grundstück über den Treppelweg in Haibach nichts gekostet, jetzt wollen sie jedes Jahr 120 Euro“, ärgert sich der 70-Jährige.

Krone Plus LogoWeiterlesen mit Krone+
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Oberösterreich
27.03.2026 15:56
Jetzt kommentieren

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Tagelang wurde um den Buckelwal gebangt, Freitagmorgen herrschte zunächst Erleichterung. Doch ...
Kampf um jeden Meter
Tierdrama geht weiter: Buckelwal auf Zickzack-Kurs
Wer zu wenige Strafzettel ausstellte, wurde zum Rapport beordert. Dem wollte ein Polizist ...
Polizist verurteilt
Immer mehr Strafzettel wegen „Stricherlliste“
Iranischer Drohnenangriff auf Kuwait am Mittwoch: Mit russischen Drohnen könnte Teheran ...
Will Regime stärken
Geheimdienste: Russland schickt dem Iran Drohnen
Seit mehreren Tagen wird in Deutschland versucht, einen gestrandeten Wal zu retten.
Steckt in Bucht fest
Deutsche bangen um gestrandeten Buckelwal
Bundeskanzler Friedrich Merz steht nach seiner ersten Äußerung zum Thema Gewalt gegen Frauen – ...
Zum Fall Fernandes
Merz-Sager zu Gewalt entfacht Sturm der Entrüstung
Newsletter

Gelesen

Kommentiert
Wirtschaft
Supermarkt wirft Lindt-Hasen jetzt aus Sortiment
151.335 mal gelesen
Für viele gehört der Goldhase zum Osterfest dazu – aufgrund der zuletzt so massiv gestiegenen ...
Oberösterreich
20-Jährige starb am Weg zur Mathematik-Schularbeit
111.609 mal gelesen
Krone Plus Logo
Im Mona-Lisa- Tunnel kam es am Donnerstagmorgen zu dem schweren Unfall.
Wirtschaft
Großangriff lässt russische Öl-Exporte einbrechen
109.941 mal gelesen
Angriffe gegen die Energieinfrastruktur stehen im Ukraine-Krieg an der Tagesordnung.
Innenpolitik
Marterbauer: Erbschaftssteuer „nur Frage der Zeit“
1771 mal kommentiert
Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) am Donnerstag im Parlament
Kolumnen
Im Iran wird die Zukunft der Koalition zerschossen
1477 mal kommentiert
Nur eine Partei profitiert vom Irankrieg – und es ist weder die SPÖ noch die ÖVP, noch sind es ...
Wirtschaft
Großangriff lässt russische Öl-Exporte einbrechen
1452 mal kommentiert
Angriffe gegen die Energieinfrastruktur stehen im Ukraine-Krieg an der Tagesordnung.
Mehr Oberösterreich
Krone Plus Logo
120 Euro pro Jahr
Empörung über neue Gebühr am Donau-Treppelweg
ÖSV-Hoffnung operiert:
„So hatte ich mir Saisonende nicht vorgestellt!“
Entscheidung gefallen
Hypo-Aufsichtsrat: ÖVP lässt der SPÖ keine Chance
Oberösterreich
„Wer will mich?“: Diese Tiere haben kein Zuhause
Ölpreis als Risiko
Raiffeisenbank steigerte Überschuss um 54 Prozent
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf