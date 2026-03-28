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Oster-Gewinnspiel 2026

28. März: Toshiba 50“ Smart-TV gewinnen

Ostern
28.03.2026 00:01
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Nutzen Sie Ihre Gewinnchance und holen Sie sich diesen attraktiven Tagespreis.
Nutzen Sie Ihre Gewinnchance und holen Sie sich diesen attraktiven Tagespreis.(Bild: Krone Kreativ)
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Von Promotion

Jetzt beginnt der Endspurt beim großen „Krone“ Ostergewinnspiel: Am vorletzten Spieltag verlosen wir zwei Toshiba 50" Smart-TVs für gestochen scharfe Bilder und smartes Heimkino-Erlebnis. Jetzt HIER mitmachen und mit etwas Glück gewinnen!

Der Tagespreis: 
Der Toshiba 50-Zoll-Fernseher 50UV3463DA sorgt mit seinem großen Display und gestochen scharfer Bildqualität für echtes Heimkino-Feeling im Wohnzimmer. Dank Smart-TV-Funktionen können Sie außerdem bequem Ihre Lieblingsserien, Filme und Apps direkt auf dem Fernseher genießen.

Zum Gewinnspiel

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Oster-Gewinnspiel: Das gibt es zu gewinnen!

Nehmen Sie HIER an unserem Gewinnspiel teil und mit etwas Glück sind Sie einer von zahlreichen Gewinnern. Die Tagespreise werden unter allen gültigen Einsendungen am jeweils nächstfolgenden Werktag (MO-FR) verlost undin unserer Gewinnerliste veröffentlicht.

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Aus organisatorischen Gründen wird dieses Gewinnspiel über Fa. Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GesmbH & Co KG, Richard Strauss Straße 16, 1230 Wien (kurz: Mediaprint) abgewickelt.

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