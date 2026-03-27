Felix Gall neuer Zweiter bei Katalonien-Rundfahrt!

Attacke 900 Meter vor dem Ziel

Gall war als Gesamt-53. in den Tag gestartet, kämpfte über weite Strecken im Spitzenfeld mit und setzte sich am letzten Anstieg rund 900 Meter vor dem Ziel in einer vierköpfigen Verfolgergruppe von Lenny Martinez (FRA), Florian Lipowitz (GER) und Valentin Paret-Peintre (FRA) entscheidend ab.