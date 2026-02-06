Bus soll schneller als der Schall gewesen sein

Fast eine Million Kilometer – in nur einem Monat: Das soll einem Busfahrer in Island gelungen sein. Zumindest, wenn man der dortigen Steuerbehörde Glauben schenken möchte. Der Fahrer, Hlynur Bragason, bekam nämlich eine Mautrechnung, die genau das behauptete: 25 Mal um die Erde gefahren, schneller als der Schall, und das alles für über 138.000 Euro. Ein Irrtum, der das ganze Land zum Schmunzeln bringt.