Mordversuch in Wien: Frau schwerst verletzt

Mordversuch in Wien: Eine Frau wurde am Donnerstag in Wien mit massiven Verletzungen aufgefunden. Die 26-Jährige kämpft aktuell um ihr Leben. Nach dem Täter wird gefahndet.
Zur Tat kam es ersten Informationen zufolge im Bezirk Landstraße. Die Mutter des Opfers hatte ihr Kind nicht erreichen können.
Die Polizei geht derzeit von einem Gewaltverbrechen aus. Wer hinter dem blutigen Angriff steckt, ist noch Gegenstand von Ermittlungen. Auch zu den Hintergründen der Attacke laufen Erhebungen.
Näheres in Kürze.
