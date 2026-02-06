Saisonende für Pink – Wolfsberger holen Ngankam

Der WAC muss voraussichtlich bis Saisonende auf Markus Pink verzichten. Der Mittelstürmer zog sich im Training eine Bänderverletzung im linken Knie zu und wird einige Wochen ausfallen.
Trainer Ismail Atalan gab am Freitag bekannt, dass eine Rückkehr in dieser Saison „schwer“ werde. Die um einen Platz in der Meistergruppe kämpfenden Wolfsberger reagierten mit der Verpflichtung von Jessic Ngankam. Der 25-jährige Deutsche wurde laut Atalan von Eintracht Frankfurt ausgeliehen.
Ngankam bringe eine „extreme Wucht“ im Angriff mit, so der WAC-Coach. Der Leihvertrag wurde bis Saisonende abgeschlossen, eine Kaufoption hat der WAC nicht. Ngankam wurde von Frankfurt in den vergangenen beiden Jahren an Mainz 05 bzw. zuletzt Hannover 96 verliehen. Für die Eintracht kam er im Herbst dreimal in der deutschen Bundesliga zum Einsatz. Nach einer Blessur soll der Stürmer beim WAC einmal langsam ins Training einsteigen, merkte Atalan an. Gegen den GAK am Sonntag könnte er im Kader stehen.
