Saisonende für Pink – Wolfsberger holen Ngankam

Ngankam bringe eine „extreme Wucht“ im Angriff mit, so der WAC-Coach. Der Leihvertrag wurde bis Saisonende abgeschlossen, eine Kaufoption hat der WAC nicht. Ngankam wurde von Frankfurt in den vergangenen beiden Jahren an Mainz 05 bzw. zuletzt Hannover 96 verliehen. Für die Eintracht kam er im Herbst dreimal in der deutschen Bundesliga zum Einsatz. Nach einer Blessur soll der Stürmer beim WAC einmal langsam ins Training einsteigen, merkte Atalan an. Gegen den GAK am Sonntag könnte er im Kader stehen.