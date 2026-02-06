„Arsch auf Grundeis!“ ÖSV-Ass lässt tief blicken

Deshalb hatte der Routinier am Donnerstag zwischenzeitlich schon mit einem Start am Samstag abgeschlossen. „Mir haben aber alle gut zugeredet und ich ging zur Physio, dann hat sich der Arzt meinen Fuß noch einmal angeschaut“, so Hemetberger. Der Arzt habe ihm versichert, dass strukturell alles heil ist. „Sonst hätte ich es nicht gemacht“, stellt der ÖSV-Athlet klar.