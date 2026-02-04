Vorteilswelt
Witwe kämpft um Recht

Zweifacher Vater brach plötzlich tot zusammen

Oberösterreich
04.02.2026 06:00
Porträt von Philipp Zimmermann
Von Philipp Zimmermann

Nikola und Nadeem waren seit 21 Jahren zusammen. Eigentlich wollten sie schon lange heiraten, doch dabei gab es immer wieder Probleme. Vor zwei Wochen fand die 39-Jährige den zweifachen Papa leblos neben der Toilette liegend. Nikola kämpft jetzt nicht nur mit der Trauer.

Sie waren ein Herz und eine Seele: Seit 21 Jahren waren Nikola und Nadeem glücklich zusammen. Ihre beiden Kinder (zwei und acht Jahre alt) machten das kleine Familienglück perfekt. Nikola arbeitet in einem Büro, Nadeem war als Zeitungszusteller und Koordinator jahrelang für die „Krone“ aktiv. Doch seit dem 20. Jänner ist nichts mehr, wie es war.

Opfer war schwindelig und kalt
„Er hat noch mit dem Auto unsere kleine Tochter von der Krabbelstube abgeholt. Dann hat er sich gegen halb vier am Nachmittag auf die Couch gelegt, weil ihm schwindelig und kalt war. Danach hat er noch im Kinderzimmer für zehn Minuten geschlafen“, schildert die Linzerin. Doch dem 46-Jährigen wurde plötzlich übel, er musste sich im Badezimmer mehrmals übergeben.

„Ich habe dann nur noch einen Kracher gehört und bin sofort hingelaufen. Ich hab’ ihn dann zwischen Klo und Mauer liegend gefunden. Mein Sohn hat mir das Handy gebracht und ich habe die Rettung gerufen“, erzählt Nikola, die mittels Herzdruckmassage zuerst selbst verzweifelt um das Leben ihres Partners kämpfte.

Ein Bild aus glücklichen, gemeinsamen Zeiten von Nadeem und Nikola
Ein Bild aus glücklichen, gemeinsamen Zeiten von Nadeem und Nikola(Bild: zVg)
Zitat Icon

Wir haben immer gearbeitet, nie vom Staat gelebt. Nadeem hat öfter sogar zwei Jobs ausgeübt. Wir wollten schon lange heiraten, aber es gab immer Probleme.

Nikola trauert um ihren 46-jährigen Lebensgefährten.

Verstopfte Arterie war Todesursache
„Mein Sohn hat alles mit ansehen müssen und geweint. Eine Stunde wurde Nadeem vor Ort reanimiert“, erinnert sich die zweifache Mama. Mit der Rettung wurde der Familienvater ins Spital gebracht. Von dort kam aber um 17.35 Uhr der traurige Anruf, dass der 46-Jährige verstorben war.

Der Grund für den plötzlichen Tod war eine verstopfte Arterie, die zum Herzen führt. Seither kämpft die Frau nicht nur mit der Trauer. „Ich fühle mich wie eine Nachbarin, bekomme keine Informationen. Wir waren 21 Jahre zusammen, wollten schon lange heiraten, aber es gab Probleme mit den Papieren“, ärgert sich Nikola.

„Krone“-Familie hilft

Liebe Leser! Wenn Sie helfen möchten, spenden Sie bitte unter dem Kennwort „Zusteller“ auf unser „Krone“-Sonderkonto bei der Hypo OÖ: IBAN: AT76 5400 0000 0040 0002; BIC: OBLAAT2L

Wenn Sie per Online-Banking spenden, achten Sie bitte darauf, dass beim Kontonamen „Verein Krone-Leser helfen“ angeführt ist.

Vaterschaft wurde nie anerkannt
Auch die Vaterschaft wurde nie anerkannt. Nikola hat sogar Blut- und Haarproben ihres Lebensgefährten zu Hause, will die Vaterschaft nun nachträglich beantragen. „Ich habe auch keinen Zugriff auf sein Konto. Wir haben immer gearbeitet, nie vom Staat gelebt. Nadeem hat sogar öfter zwei Jobs ausgeübt. Keiner kann mir jetzt sagen, was ich wirklich tun soll. Ich komme einfach nicht voran, so ist es uns auch schon die vergangenen 20 Jahre ergangen“, ist die 39-Jährige verzweifelt.

Oberösterreich

