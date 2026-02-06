Seniorin durch falschen Bankangestellten betrogen

LIVE: Unterbrechung! Geduldsprobe für Vonn und Co.
Donnerstagnachmittag wurde die Polizei in Wien-Favoriten alarmiert, nachdem eine Pensionistin (69) Opfer einer fiesen Betrugsmasche wurde. Insgesamt geht es um eine Schadenssumme von 20.000 Euro.
Ein unbekannter Anrufer gab sich als Bankangestellter aus und warnte vor einem angeblichen Betrugsversuch auf ihrem Konto. Zur „Sicherung“ ihres Geldes wurde der Frau ein vermeintlicher Polizist vermittelt.
Mann gab sich als Beamter aus
Die verunsicherte Pensionistin fuhr mit einem Taxi zu einer Bank, hob rund 20.000 Euro ab und übergab das Bargeld anschließend an einen Mann, der sich als Beamter ausgab. Erst später flog der Betrug auf. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren.
