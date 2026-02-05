Vorteilswelt
Am Weg zum Tabernakel

Schock: Pfarrer stirbt während Sonntagsmesse

Niederösterreich
05.02.2026 11:30
Während der Feier der Sonntagsmesse brach Pfarrer Raimund Beisteiner (kleines Bild) plötzlich ...
Während der Feier der Sonntagsmesse brach Pfarrer Raimund Beisteiner (kleines Bild) plötzlich zusammen.(Bild: Krone KREATIV, Erzdiözese Wien, jeremetok – stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Schock und Trauer in der niederösterreichischen Gemeinde Wiesmath: Während der Sonntagsmesse und vor den Augen der Kirchgänger brach der beliebte Pfarrer plötzlich zusammen. Für ihn gab es keine Rettung mehr, er starb noch in der Kirche.

0 Kommentare

Die tragischen Szenen spielten sich am vergangenen Sonntag ab. Kurz nach der Kommunionspendung wollte der 59-jährige Pfarrer Raimund Beisteiner die Hostien wieder zum Tabernakel bringen, als er „unvermittelt“ zusammenbrach, wie die Wiener Erzdiözese mitteilte. „Trotz sofort eingeleiteter professioneller Hilfe verstarb er noch in der Kirche.“

Große Trauer herrscht nach dem plötzlichen Tod des beliebten Seelsorgers.
Große Trauer herrscht nach dem plötzlichen Tod des beliebten Seelsorgers.(Bild: Erzdiözese Wien)

Große Betroffenheit
Auch der Bürgermeister von Wiesmath, Erich Rasner, hatte der Messe mit vielen weiteren Gläubigen beigewohnt und die dramatischen Szenen mit ansehen müssen. Die Betroffenheit in Wiesmath über den Verlust des beliebten Seelsorgers ist jedenfalls groß. So prägte Beisteiner fast zwei Jahrzehnte lang das geistliche Leben der Pfarre und war weit über die Gemeinde hinaus geschätzt.

Auch Erzbischof Grünwidl bei Gebetsstunde
Rasner würdigt ihn als „äußerst pflichtbewussten, feinfühligen Priester“ und betont auch den persönlichen Verlust einer über viele Jahre gewachsenen Freundschaft. Die große Anteilnahme der Bevölkerung zeigte sich bereits bei einer kurzfristig organisierten Gebetsstunde, an der neben zahlreichen Priestern des Dekanates auch Erzbischof Josef Grünwidl teilnahm. 

Das Begräbnis von Pfarrmoderator Raimund Beisteiner findet am Samstag, 7. Februar 2026, in der Pfarrkirche Wiesmath statt. Der Rosenkranz beginnt um 9.30 Uhr, anschließend wird um 10 Uhr das Requiem gefeiert.

Niederösterreich

