Schock: Pfarrer stirbt während Sonntagsmesse

Große Betroffenheit

Auch der Bürgermeister von Wiesmath, Erich Rasner, hatte der Messe mit vielen weiteren Gläubigen beigewohnt und die dramatischen Szenen mit ansehen müssen. Die Betroffenheit in Wiesmath über den Verlust des beliebten Seelsorgers ist jedenfalls groß. So prägte Beisteiner fast zwei Jahrzehnte lang das geistliche Leben der Pfarre und war weit über die Gemeinde hinaus geschätzt.