Holen unsere Herren eine Medaille in der Abfahrt?

Während die Techniker im Europacup um Zentimeter und Weltcup-Tickets kämpfen, richtet sich der Blick der Ski-Nation bereits auf das größte Highlight des Winters. Passend zur Hochspannung im Speed-Bereich lautet unsere Frage des Tages vom 6. Februar: „Holen unsere Herren eine Medaille in der Olympia-Abfahrt?“
Ihre Meinung zählt!
Glauben Sie an den Erfolg der österreichischen Herren in der Abfahrt? Wem rechnen Sie die meisten Chancen zu und warum?
Wir freuen uns auf Ihre Meinung zu diesem Thema in den Kommentaren!
