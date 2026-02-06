Holen unsere Herren eine Medaille in der Abfahrt?

Während die Techniker im Europacup um Zentimeter und Weltcup-Tickets kämpfen, richtet sich der Blick der Ski-Nation bereits auf das größte Highlight des Winters. Passend zur Hochspannung im Speed-Bereich lautet unsere Frage des Tages vom 6. Februar: „Holen unsere Herren eine Medaille in der Olympia-Abfahrt?“