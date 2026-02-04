„Trend zu traditionellen Ehefrauen besorgt uns“

Sparkassen-Bereichsleiterin Janine Kohl-Peterke bemerkt in Beratungsgesprächen immer häufiger, dass Familien die eigenen Finanzen wieder ungleich aufteilen – wegen eines Trends in Sozialen Medien, der Hausfrauen und Mütter im Stil der 1950er-Jahre propagiert. Wie sich das in der Praxis in Geldfragen auswirkt, erzählt die Bankerin im „Krone“-Gespräch.
„Wir waren schon sehr gut unterwegs, viele Frauen beschäftigen sich intensiv mit Finanzen. Doch jetzt kommt gerade bei jungen Frauen der Trend Richtung traditionelle Ehefrau. Das beinhaltet auch die finanzielle Abhängigkeit vom Ehepartner. Das macht uns Sorgen.“ Diese Entwicklung stellt Janine Kohl-Peterke fest. Die Marktbereichsleiterin der Sparkasse Oberösterreich für den Zentralraum führt zahlreiche Finanzberatungen durch.
