„Trend zu traditionellen Ehefrauen besorgt uns“

„Wir waren schon sehr gut unterwegs, viele Frauen beschäftigen sich intensiv mit Finanzen. Doch jetzt kommt gerade bei jungen Frauen der Trend Richtung traditionelle Ehefrau. Das beinhaltet auch die finanzielle Abhängigkeit vom Ehepartner. Das macht uns Sorgen.“ Diese Entwicklung stellt Janine Kohl-Peterke fest. Die Marktbereichsleiterin der Sparkasse Oberösterreich für den Zentralraum führt zahlreiche Finanzberatungen durch.