Inflation in Österreich: Kocher wagt neue Prognose

Hohe Sparquote und gedämpfte Kauflust

Trotz der sinkenden Inflation rechnet Kocher nicht mit einem sofortigen Anspringen des Konsums. Die Stimmung sei weiterhin gedrückt, da sich das Preisniveau in den letzten Jahren „massiv erhöht“ habe. Zwar seien auch die Einkommen gestiegen, psychologisch wirke der Preisschock aber noch nach, was zu einer Kaufzurückhaltung und einer Sparquote führe, die „viel, viel höher ist als normalerweise“. Bis dieser „Preisniveau-Effekt“ verdaut ist und sich die Konsumstimmung wieder vollständig erholt, könnte es laut dem Nationalbank-Gouverneur noch „durchaus ein, zwei Jahre dauern“.