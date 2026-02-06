600.000 Euro von Freunden und Bekannten verzockt

Anfangs machte er noch Gewinne

Der ausgebildete Mechatroniker handelte seit mehreren Jahren mit Wertpapieren. Kenner der Materie sprechen von Day-Trading: Damit ist vor allem das tagesaktuelle Wetten auf steigende oder fallende Kurse gemeint. „Er hat jahrelang Gewinne gemacht“, erzählte Verteidiger Peter Macheiner von der Kanzlei Jelinek. Vor allem setzte er Geld auf Kryptowährungen und Gold, nutzte dazu diverse (und hochriskante) Hebelprodukte. Immer mehr Freunde und Bekannte hörten von den Gewinnen des Flachgauers. Und 28 Leute wollten auch profitieren und gaben ihr Erspartes zum Spekulieren her. „Der Ansatz war, dass alle verdienen. Doch gewisse Krypto-Trades gingen nicht mehr auf. Daraufhin wurde der Angeklagte noch riskanter“, berichtete der Verteidiger.