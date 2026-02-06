Verletzte Vonn gut im Ziel: Olympia-Traum lebt!

Lindsey Vonn hat am Freitag das erste Olympia-Abfahrtstraining in Cortina absolviert. Dabei ließ sich die US-Ski-Queen auch nicht von einem Kreuzbandriss im linken Knie stoppen und gab bei schwierigen Bedingungen eine gute Figur ab.
Das Knie ist offenbar stabil! Lindsey Vonn konnte das gesamte Abfahrtstraining absolvieren und kam auf einer weichen Piste gut im Ziel an. Anschließend gab die US-Amerikanerin, die 1,39 Sekunden Rückstand auf die Bestzeit ihrer Teamkollegin Jacquelin Wiles hatte und in den Top-15 landete, keine Interviews. Die Zeiten hatten aufgrund der Bedingungen jedoch wenig Aussagekraft.
Svindal: „Es hat ganz gut ausgeschaut“
„Ich glaube, es geht ihr ganz gut. Man muss die Schwellung jetzt beobachten. Wir müssen schauen, ob ein Start beim zweiten Abfahrtstraining Sinn macht oder nicht“, so Vonns Trainer Aksel Lund Svindal. Hoffnungsvoller Nachsatz: „Es hat ganz gut ausgeschaut!“
Lange Unterbrechung
Das Training musste zuvor nach vier Läuferinnen lange unterbrochen werden. Hauptgrund war zu viel Nebel im unteren Drittel, allerdings war auch die Pistenpräparierung nach den intensiven Schneefällen auf der Tofana bei weitem nicht optimal.
Medaille auf Lieblingsstrecke?
Vonn war vor einer Woche in der Crans-Montana-Abfahrt nach ihrem Sturz in ein Fangnetz geschlittert. Dabei riss sie sich das Kreuzband und erlitt Knochenprellungen. Unglaublich, aber wahr: Vonn strebt trotz der Blessur einen Start am Sonntag (11.30 Uhr/live im sporktone.at-Ticker) in der Olympia-Abfahrt an.
Es helfe ihr, dass sie die Strecke gut kenne, da schon zwölfmal triumphiert hatte. In dieser Saison gewann Vonn ihr insgesamt 83. und 84. Weltcuprennen, landete bei allen ihren Antreten in den Top vier. Spätestens mit Ende der Saison will die Abfahrts-Olympiasiegerin von 2010 ihre Karriere endgültig beenden.
Teilprothese im rechten Knie
Vonn fährt inzwischen mit einer Teilprothese im rechten Knie. Ihr großes Ziel für diese Spiele ist eine weitere Olympia-Medaille.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.