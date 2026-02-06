Verletzte Vonn gut im Ziel: Olympia-Traum lebt!

Das Knie ist offenbar stabil! Lindsey Vonn konnte das gesamte Abfahrtstraining absolvieren und kam auf einer weichen Piste gut im Ziel an. Anschließend gab die US-Amerikanerin, die 1,39 Sekunden Rückstand auf die Bestzeit ihrer Teamkollegin Jacquelin Wiles hatte und in den Top-15 landete, keine Interviews. Die Zeiten hatten aufgrund der Bedingungen jedoch wenig Aussagekraft.