Schwierige Bedingungen

Verletzte Vonn gut im Ziel: Olympia-Traum lebt!

Olympia
06.02.2026 13:24
Lindsey Vonn beim ersten Olympia-Abfahrtstraining
Lindsey Vonn beim ersten Olympia-Abfahrtstraining(Bild: Sepp Pail)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Lindsey Vonn hat am Freitag das erste Olympia-Abfahrtstraining in Cortina absolviert. Dabei ließ sich die US-Ski-Queen auch nicht von einem Kreuzbandriss im linken Knie stoppen und gab bei schwierigen Bedingungen eine gute Figur ab.

0 Kommentare

Das Knie ist offenbar stabil! Lindsey Vonn konnte das gesamte Abfahrtstraining absolvieren und kam auf einer weichen Piste gut im Ziel an. Anschließend gab die US-Amerikanerin, die 1,39 Sekunden Rückstand auf die Bestzeit ihrer Teamkollegin Jacquelin Wiles hatte und in den Top-15 landete, keine Interviews. Die Zeiten hatten aufgrund der Bedingungen jedoch wenig Aussagekraft.

Lindsey Vonn
Lindsey Vonn(Bild: Sepp Pail)

Svindal: „Es hat ganz gut ausgeschaut“
„Ich glaube, es geht ihr ganz gut. Man muss die Schwellung jetzt beobachten. Wir müssen schauen, ob ein Start beim zweiten Abfahrtstraining Sinn macht oder nicht“, so Vonns Trainer Aksel Lund Svindal. Hoffnungsvoller Nachsatz: „Es hat ganz gut ausgeschaut!“

Aksel Lund Svindal und Lindsey Vonn
Aksel Lund Svindal und Lindsey Vonn(Bild: AP/Marco Trovati)

Lange Unterbrechung
Das Training musste zuvor nach vier Läuferinnen lange unterbrochen werden. Hauptgrund war zu viel Nebel im unteren Drittel, allerdings war auch die Pistenpräparierung nach den intensiven Schneefällen auf der Tofana bei weitem nicht optimal.

Medaille auf Lieblingsstrecke?
Vonn war vor einer Woche in der Crans-Montana-Abfahrt nach ihrem Sturz in ein Fangnetz geschlittert. Dabei riss sie sich das Kreuzband und erlitt Knochenprellungen. Unglaublich, aber wahr: Vonn strebt trotz der Blessur einen Start am Sonntag (11.30 Uhr/live im sporktone.at-Ticker) in der Olympia-Abfahrt an.

Vonn stürzte in Crans-Montana.
Vonn stürzte in Crans-Montana.(Bild: Screenshot/ORF)

Es helfe ihr, dass sie die Strecke gut kenne, da schon zwölfmal triumphiert hatte. In dieser Saison gewann Vonn ihr insgesamt 83. und 84. Weltcuprennen, landete bei allen ihren Antreten in den Top vier. Spätestens mit Ende der Saison will die Abfahrts-Olympiasiegerin von 2010 ihre Karriere endgültig beenden.

Teilprothese im rechten Knie
Vonn fährt inzwischen mit einer Teilprothese im rechten Knie. Ihr großes Ziel für diese Spiele ist eine weitere Olympia-Medaille.

