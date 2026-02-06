Vorteilswelt
Oberösterreich

„Wer will mich?“: Diese Tiere haben kein Zuhause

Tierecke
06.02.2026 13:00
Zahlreiche Tierheimbewohner warten noch auf Lebensplätze.
Zahlreiche Tierheimbewohner warten noch auf Lebensplätze.(Bild: Krone KREATIV/Tierheim Linz)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Nicht alle Fellnasen haben das Glück, in einer geborgenen Umgebung aufzuwachsen. Wir stellen hier einige Tiere vor, mit denen es das Schicksal nicht so gut meinte. Sie können adoptiert werden.

Gargantua & Vortex – ein Dreamteam
(Bild: Tierheim Linz)

Die beiden Kater Gargantua (3 Jahre) und Vortex (9 Monate) suchen ein gemeinsames Zuhause. Sie haben ein schweres Schicksal hinter sich und sind stark futterfixiert, weshalb beim Umgang Vorsicht geboten ist. Aus diesem Grund werden sie nicht in eine Familie mit jüngeren Kindern vermittelt. Es werden verständnisvolle Besitzer gesucht, die ihnen eine ruhige Umgebung bieten können. Tel.: 0732/247887.

Siska – die lebhafte Seniorin
(Bild: Tierheim Linz)

Trotz ihrer elf Lebensjahre ist die American Staffordshire Terrier-Hündin Siska noch sehr lebhaft und aufmerksam. Mit Artgenossen ist sie leider nur bedingt verträglich. Außerdem verfügt sie über einen ausgeprägten Jagdtrieb, weshalb sie auf einem Einzelplatz ohne andere Tiere leben sollte. Aufgrund von Problemen mit dem Bewegungsapparat benötigt sie regelmäßig chiropraktische Behandlungen. Tel.: 0732/247887.

Ando – der Liebenswerte
(Bild: Tierheim Linz)

Ando stammt aus einer behördlichen Abnahme und wurde mittlerweile kastriert. Der junge, freundliche Rammler wird in ein artgerechtes Gehege zu einem Kaninchenweibchen vermittelt. Derzeit lebt er in Innenhaltung. 
Tel.: 0732/247887.

Catnado – der Zurückhaltende
(Bild: Tierheim Linz)

Catnado (am Foto) und Whiskerton (beide 7 Monate, kastriert) sind unzertrennlich. Anfangs sind sie zurückhaltend, tauen bei geduldigen Menschen aber rasch auf. Es wird ein ruhiges Zuhause für die beiden gesucht, wo sie ohne Druck ankommen dürfen. Tel.: 0732/247887.

Suna – die Kluge
(Bild: Tierheim Linz)

Suna kam durch eine behördliche Abnahme ins Tierheim. Sie ist klug und lernbereit, braucht aber eine klare und konsequente Führung sowie feste Strukturen im Alltag. Mit anderen Hunden ist sie grundsätzlich verträglich, kann sich beim Spiel aber stark hineinsteigern. Ein Zuhause bei hundeerfahrenen Menschen, die Freude daran haben, mit Suna an der Impulskontrolle zu arbeiten, wäre perfekt für die Hündin. Tel.: 0732/247887

Boas & Ruth – ein Neubeginn für zwei Piepmätze
(Bild: Tierheim Linz)

Die beiden Nymphensittiche Ruth (Henne, grau-gelb) und Boas (Hahn, weiß) sind beide zwei Jahre alt und wünschen sich einen gemeinsamen Umzug in ein artgerechtes Zuhause. Sie stammen aus sehr schlechter Haltung, wo sie unter ungeeigneten Bedingungen leben mussten. Dementsprechend sind sie Menschen gegenüber noch skeptisch und etwas schreckhaft. 
Tel.: 0732/247887.

