„Wer will mich?“: Diese Tiere haben kein Zuhause

Suna kam durch eine behördliche Abnahme ins Tierheim. Sie ist klug und lernbereit, braucht aber eine klare und konsequente Führung sowie feste Strukturen im Alltag. Mit anderen Hunden ist sie grundsätzlich verträglich, kann sich beim Spiel aber stark hineinsteigern. Ein Zuhause bei hundeerfahrenen Menschen, die Freude daran haben, mit Suna an der Impulskontrolle zu arbeiten, wäre perfekt für die Hündin. Tel.: 0732/247887