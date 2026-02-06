„Wer will mich?“: Diese Tiere haben kein Zuhause

Nicht alle Fellnasen haben das Glück, in einer geborgenen Umgebung aufzuwachsen. Wir stellen hier einige Tiere vor, mit denen es das Schicksal nicht so gut meinte. Sie können adoptiert werden.
Die beiden Kater Gargantua (3 Jahre) und Vortex (9 Monate) suchen ein gemeinsames Zuhause. Sie haben ein schweres Schicksal hinter sich und sind stark futterfixiert, weshalb beim Umgang Vorsicht geboten ist. Aus diesem Grund werden sie nicht in eine Familie mit jüngeren Kindern vermittelt. Es werden verständnisvolle Besitzer gesucht, die ihnen eine ruhige Umgebung bieten können. Tel.: 0732/247887.
Trotz ihrer elf Lebensjahre ist die American Staffordshire Terrier-Hündin Siska noch sehr lebhaft und aufmerksam. Mit Artgenossen ist sie leider nur bedingt verträglich. Außerdem verfügt sie über einen ausgeprägten Jagdtrieb, weshalb sie auf einem Einzelplatz ohne andere Tiere leben sollte. Aufgrund von Problemen mit dem Bewegungsapparat benötigt sie regelmäßig chiropraktische Behandlungen. Tel.: 0732/247887.
Ando stammt aus einer behördlichen Abnahme und wurde mittlerweile kastriert. Der junge, freundliche Rammler wird in ein artgerechtes Gehege zu einem Kaninchenweibchen vermittelt. Derzeit lebt er in Innenhaltung.
Tel.: 0732/247887.
Catnado (am Foto) und Whiskerton (beide 7 Monate, kastriert) sind unzertrennlich. Anfangs sind sie zurückhaltend, tauen bei geduldigen Menschen aber rasch auf. Es wird ein ruhiges Zuhause für die beiden gesucht, wo sie ohne Druck ankommen dürfen. Tel.: 0732/247887.
Suna kam durch eine behördliche Abnahme ins Tierheim. Sie ist klug und lernbereit, braucht aber eine klare und konsequente Führung sowie feste Strukturen im Alltag. Mit anderen Hunden ist sie grundsätzlich verträglich, kann sich beim Spiel aber stark hineinsteigern. Ein Zuhause bei hundeerfahrenen Menschen, die Freude daran haben, mit Suna an der Impulskontrolle zu arbeiten, wäre perfekt für die Hündin. Tel.: 0732/247887
Die beiden Nymphensittiche Ruth (Henne, grau-gelb) und Boas (Hahn, weiß) sind beide zwei Jahre alt und wünschen sich einen gemeinsamen Umzug in ein artgerechtes Zuhause. Sie stammen aus sehr schlechter Haltung, wo sie unter ungeeigneten Bedingungen leben mussten. Dementsprechend sind sie Menschen gegenüber noch skeptisch und etwas schreckhaft.
Tel.: 0732/247887.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.