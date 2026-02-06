Statt Absage gab es den ersten gemeinsamen Titel

„Doppel ist nicht mein Spezialgebiet“

Im Herren-Doppel durfte sich Simmerings Rohdiamant Pascal Cheng (gemeinsam mit Christian Tomic/Mödling) über seine erste Medaille bei den Erwachsenen freuen. „Klar hätte ich aber das Finale auch lieber gewonnen, Doppel ist aber nicht mein Spezialgebiet“, so der 18-Jährige. Für den es nach dem Finale in Klagenfurt direkt zum Flughafen nach Wien ging, um mit dem Nationalteam zum Trainingslager nach Thailand zu fliegen. „Weil alles so knapp war, musste mir meine Mutter den Koffer packen und zum Flughafen bringen“, schmunzelt Pascal.