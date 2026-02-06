Statt Absage gab es den ersten gemeinsamen Titel

Bis kurz vor Beginn der Staatsmeisterschaften war nicht klar, ob Kathi Hochmeir und Philipp Drexler überhaupt antreten können. Simmerings Badminton-Paar war verkühlt, entschied sich aber dann doch für das Antreten und wurde mit dem ersten gemeinsamen Titel belohnt. Youngster Pascal Cheng holte seine erste Medaille in der allgemeinen Klasse.
Etwas verschnupft nahmen Kathi Hochmeir und Philipp Drexler die Gratulationen zum ersten gemeinsamen Badminton-Staatsmeistertitel im Mixed-Doppel entgegen.
„Wir haben noch bei der Anreise nach Klagenfurt überlegt, ob wir die Teilnahme absagen, da wir beide verkühlt und angeschlagen waren“, entschied sich das Paar vom WAT Simmering schließlich aber doch für die Teilnahme – und wurde mit dem ersten gemeinsamen Titel belohnt. „Der ist schon ein besonderer“, bestätigt Kathi, die zuvor bereits acht Doppel-Titel holte. Aber noch keinen mit Philipp. In den letzten Jahren waren die beiden dreimal im Finale gescheitert.
Einen der beiden Pokale gab Kathi gleich an ihren ehemaligen Verein Ohlsdorf ab. „Die haben ihn aber nur zu meinen Eltern transportiert“, betont sie. Während die zweite Trophäe in der Wohnung der beiden einen Ehrenplatz finden wird. Während Philipp Montag Früh wieder in seinem Job in der Personalabteilung eines großen Mobilfunkanbieters arbeitet, hatte Kathi ihren ersten Tag im neuen Job: „Der Chef hat früher auch Badminton gespielt und hat mir gleich zum Titel gratuliert.“
„Doppel ist nicht mein Spezialgebiet“
Im Herren-Doppel durfte sich Simmerings Rohdiamant Pascal Cheng (gemeinsam mit Christian Tomic/Mödling) über seine erste Medaille bei den Erwachsenen freuen. „Klar hätte ich aber das Finale auch lieber gewonnen, Doppel ist aber nicht mein Spezialgebiet“, so der 18-Jährige. Für den es nach dem Finale in Klagenfurt direkt zum Flughafen nach Wien ging, um mit dem Nationalteam zum Trainingslager nach Thailand zu fliegen. „Weil alles so knapp war, musste mir meine Mutter den Koffer packen und zum Flughafen bringen“, schmunzelt Pascal.
In Bangkok wird nun zwei Wochen an prominenter Adresse trainiert. Die Ban Thong Yod Badminton School ist die Akademie von Kunlavut Vitidsarn, Weltmeister 2023, Olympia-Zweiter 2024. „Gleich am ersten Tag war ich mit ihm zusammen in der Kraftkammer, konnte auch bei einer Badminton-Einheit von ihm zuschauen“, schwärmt Pascal.
