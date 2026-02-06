Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Alles zu Olympia 2026 auf einen Blick
Zum Special
MedaillenGold MedalSilver MedalBronze MedalTotal Medals
Zeitplan Ergebnisse

Für Badminton-Paar

Statt Absage gab es den ersten gemeinsamen Titel

Sport
06.02.2026 13:00
Pascal Cheng, Kathi Hochmeir und Philipp Drexler (v. li.) holten Pokale nach Simmering.
Pascal Cheng, Kathi Hochmeir und Philipp Drexler (v. li.) holten Pokale nach Simmering.(Bild: Martin Göggel/WAT Simmering)
Porträt von Felix Cerny
Von Felix Cerny

Bis kurz vor Beginn der Staatsmeisterschaften war nicht klar, ob Kathi Hochmeir und Philipp Drexler überhaupt antreten können. Simmerings Badminton-Paar war verkühlt, entschied sich aber dann doch für das Antreten und wurde mit dem ersten gemeinsamen Titel belohnt. Youngster Pascal Cheng holte seine erste Medaille in der allgemeinen Klasse.

0 Kommentare

Etwas verschnupft nahmen Kathi Hochmeir und Philipp Drexler die Gratulationen zum ersten gemeinsamen Badminton-Staatsmeistertitel im Mixed-Doppel entgegen.

„Wir haben noch bei der Anreise nach Klagenfurt überlegt, ob wir die Teilnahme absagen, da wir beide verkühlt und angeschlagen waren“, entschied sich das Paar vom WAT Simmering schließlich aber doch für die Teilnahme – und wurde mit dem ersten gemeinsamen Titel belohnt. „Der ist schon ein besonderer“, bestätigt Kathi, die zuvor bereits acht Doppel-Titel holte. Aber noch keinen mit Philipp. In den letzten Jahren waren die beiden dreimal im Finale gescheitert.

Trotz Verkühlung war Kathi Hochmeir mit Philipp Drexler nicht zu schlagen.
Trotz Verkühlung war Kathi Hochmeir mit Philipp Drexler nicht zu schlagen.(Bild: Martin Goeggel)

Einen der beiden Pokale gab Kathi gleich an ihren ehemaligen Verein Ohlsdorf ab. „Die haben ihn aber nur zu meinen Eltern transportiert“, betont sie. Während die zweite Trophäe in der Wohnung der beiden einen Ehrenplatz finden wird. Während Philipp Montag Früh wieder in seinem Job in der Personalabteilung eines großen Mobilfunkanbieters arbeitet, hatte Kathi ihren ersten Tag im neuen Job: „Der Chef hat früher auch Badminton gespielt und hat mir gleich zum Titel gratuliert.“

Philipp Drexler jubelte über den ersten gemeinsamen Titel mit Kathi.
Philipp Drexler jubelte über den ersten gemeinsamen Titel mit Kathi.(Bild: Martin Goeggel)

„Doppel ist nicht mein Spezialgebiet“
Im Herren-Doppel durfte sich Simmerings Rohdiamant Pascal Cheng (gemeinsam mit Christian Tomic/Mödling) über seine erste Medaille bei den Erwachsenen freuen. „Klar hätte ich aber das Finale auch lieber gewonnen, Doppel ist aber nicht mein Spezialgebiet“, so der 18-Jährige. Für den es nach dem Finale in Klagenfurt direkt zum Flughafen nach Wien ging, um mit dem Nationalteam zum Trainingslager nach Thailand zu fliegen. „Weil alles so knapp war, musste mir meine Mutter den Koffer packen und zum Flughafen bringen“, schmunzelt Pascal.

Pascal Cheng trainiert aktuell in Thailand.
Pascal Cheng trainiert aktuell in Thailand.(Bild: Martin Goeggel)

In Bangkok wird nun zwei Wochen an prominenter Adresse trainiert. Die Ban Thong Yod Badminton School ist die Akademie von Kunlavut Vitidsarn, Weltmeister 2023, Olympia-Zweiter 2024. „Gleich am ersten Tag war ich mit ihm zusammen in der Kraftkammer, konnte auch bei einer Badminton-Einheit von ihm zuschauen“, schwärmt Pascal.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Oberösterreich
„Trend zu traditionellen Ehefrauen besorgt uns“
104.661 mal gelesen
Krone Plus Logo
Janine Kohl-Peterke ist Marktbereichsleiterin der Sparkasse Oberösterreich.
Oberösterreich
Zweifacher Vater brach plötzlich tot zusammen
85.660 mal gelesen
Ein Bild aus glücklichen, gemeinsamen Zeiten von Nadeem und Nikola
Niederösterreich
Schock: Pfarrer stirbt während Sonntagsmesse
83.301 mal gelesen
Während der Feier der Sonntagsmesse brach Pfarrer Raimund Beisteiner (kleines Bild) plötzlich ...
Mehr Sport
Für Badminton-Paar
Statt Absage gab es den ersten gemeinsamen Titel
Bundesliga im TICKER
LIVE ab 20.30 Uhr: RB Salzburg gegen Austria Wien!
Nächster Neuer
Rückkehr nach 18 Jahren: Weimann wieder Rapidler
3. Liga Ost:
Vizemeister im Visier – Donau hat Lust auf mehr!
Der verlorene Sohn
Offiziell! Yusuf Demir kehrt zum SK Rapid zurück!

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf