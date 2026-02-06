Olympia: ÖSV-Dame geht mit Jury hart ins Gericht

Mit Startnummer fünf kam Nina Ortlieb verärgert im Ziel an. Dabei gab es eine „Scheibenwischer“-Geste mit ihrer Hand, denn viel hatte sie bei ihrer Fahrt zuvor nicht gesehen. „Im untersten Drittel war auf einmal eine Nebelbank, ich habe kein einziges Tor mehr gesehen. Bei einer Abfahrt mit über 100 km/h ist das eigentlich nicht lustig“, schüttelte sie im ORF-Interview den Kopf.