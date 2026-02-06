Serien-Einbrecher wüten in ganz Transdanubien

Tatorte liegen alle nicht allzu weit auseinander

Dass es sich bei dem Einbrecher um denselben handelt, der für die Delikte am Mühlwasser, die schon seit November die Ermittler beschäftigen, verantwortlich ist, liegt nahe. Wie ausführlich berichtet, erwischte es seit damals Häuser am Grenadierweg, am Ulanenweg, am Reiherweg, am Gelbsilberweg und am Havannaweg. Auch jene Tatorte sind nur einen Steinwurf von den aktuellen Örtlichkeiten entfernt.