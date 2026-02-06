Verzweifelte Pinguine füttern Küken mit Steinen

Dramatische Auswirkungen

Die Unterernährung hat für die Pinguine gravierende Folgen. Sie sind zum Beispiel leichtere Beute für Raubtiere und haben Probleme bei der Mauser, erklärt David Roberts, Tierarzt bei SANCCOB. Die afrikanischen Pinguine erneuern einmal im Jahr ihr Federkleid. Die neuen Federn brauchen die Tiere, um sich warmzuhalten und zu schwimmen. Während des Federwechsels bleiben die Pinguine bis zu drei Wochen an Land und fasten. Doch oft schaffen es die Tiere nicht mehr, so lange nichts zu fressen.