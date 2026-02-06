Randalierer springt zehn Meter von Hotelbalkon

Wilde Szenen spielten sich in einem Hotel im Tiroler Zillertal ab: Ein betrunkener Niederländer, der mit anderen Gästen in Streit geraten war, rastete komplett aus – der 30-Jährige trat seine Zimmertür ein, demolierte die Einrichtung und sprang dann aus dem zweiten Stock vom Balkon in die Tiefe. Er erlitt schwere Verletzungen – und war immer noch aufgebracht.
Am Donnerstagabend, gegen 20 Uhr, war es in einem Hotel in Gerlos zu den fatalen Szenen gekommen. Der 30-jährige Niederländer, der offenbar gehörig einen über den Durst getrunken hatte, randalierte und sei dabei mit anderen Gästen des Hauses in Streit geraten, berichtete die Exekutive.
Einrichtung demoliert, dann gesprungen
Völlig in Rage trat der Urlauber schließlich im zweiten Stock die Tür seines Zimmers ein. Er habe denn die Einrichtung demoliert und sei schließlich rund zehn Meter von seinem Balkon in die Tiefe gesprungen, so die Polizei.
Der Schwerverletzte lag auf einem Feld und war immer noch aufgebracht.
Die Ermittler von der Polizei
Nach Sprung immer noch in Rage
Der Mann erlitt durch den Aufprall schwere Verletzungen. „Beamte fanden den 30-Jährigen, der angeblich auch ein Medikament eingenommen hatte, im Bereich des Nachbarhauses. Er lag auf einem Feld und war immer noch aufgebracht“, heißt es vonseiten der Ermittler weiter.
Die alarmierte Rettung und der Notarzt führten vor Ort die Erstversorgung durch. Im Anschluss sei der Schwerverletzte ins Bezirkskrankenhaus Schwaz eingeliefert worden.
