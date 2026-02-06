Randalierer springt zehn Meter von Hotelbalkon

Wilde Szenen spielten sich in einem Hotel im Tiroler Zillertal ab: Ein betrunkener Niederländer, der mit anderen Gästen in Streit geraten war, rastete komplett aus – der 30-Jährige trat seine Zimmertür ein, demolierte die Einrichtung und sprang dann aus dem zweiten Stock vom Balkon in die Tiefe. Er erlitt schwere Verletzungen – und war immer noch aufgebracht.