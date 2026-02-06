Amazon schockt mit Ankündigung: Aktie stürzt ab

Amazon-Chef: „seltene Gelegenheit“

Die unerwartet hohen Investitionen beunruhigen die Investoren allerdings, denn wenn die Investitionen steigen, sollte ihrer Meinung nach auch der Umsatz oder der Gewinn steigen. Aktuell sieht es nicht so aus, als ob AWS das schaffen würde. Die Investitionen werden um 55 Prozent höher sein als der gesamte Jahresumsatz von AWS, wie das „Handelsblatt“ berichtet. Doch Amazon-Chef Jassy lässt sich davon nicht einschüchtern. „Ich bin der Ansicht, dass dies eine außergewöhnlich seltene Gelegenheit ist, die Größe von AWS und Amazon insgesamt nachhaltig zu verändern“, ist er überzeugt.