Mit 17 hat Kathi bereits Geschichte geschrieben

Olympia ist derzeit noch ein Traum

Ein Wermutstropfen ist freilich, dass die Nordische Kombination der Damen nicht olympisch ist. „Ich kann kaum daran denken, weil ich dann sehr traurig werde. Wir hätten einen Platz dort verdient gehabt. Nicht nur wegen der Gleichberechtigung, sondern auch, weil wir eine coole Sportart sind“, sagt ihr Idol Ida Marie Hagen. „Es ist ein großer Traum, dass wir einmal ins Olympia-Programm kommen“, sagt Katharina, die heuer bei der Junioren-WM in Skandinavien auf Medaillenjagd gehen wird. Und ihre Erfolgsgeschichte weiterschreiben will!