Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

TopTalent Nord. Kombi

Mit 17 hat Kathi bereits Geschichte geschrieben

Toptalent
08.02.2026 00:01
Wird Katharina Gruber das TopTalent 2026?
Wird Katharina Gruber das TopTalent 2026?(Bild: GEPA)
Porträt von Oliver Gaisbauer
Von Oliver Gaisbauer

Die Zukunft gehört ihnen allen – doch wer ist in Oberösterreich das sportliche TopTalent 2026? Die „Krone“ und eine Expertenjury haben die zwölf Nominierten festgelegt. Für diese kann nun bis 8. März auf krone.at/toptalent abgestimmt werden. Eine der Nominierten ist die Nordische Kombiniererin Katharina Gruber (17).

0 Kommentare

Viele der TopTalente, die nun zur Wahl stehen, haben ihren großen Durchbruch noch vor sich. Katharina Gruber hat diesen heuer im Winter bereits geschafft – und wie! „In fünf Jahren will ich im Weltcup um die Podestplätze mitkämpfen“, hatte die Nordische Kombiniererin der „Krone“ im Februar 2025 verraten. Doch noch 2025 sollte die Nachwuchs-Hoffnung aus Feldkirchen an der Donau dann sogar bereits Sportgeschichte schreiben!

Das Skispringen taugt Kathi genauso wie das Langlaufen
Das Skispringen taugt Kathi genauso wie das Langlaufen(Bild: GEPA)

Sensationssieg in Trondheim
Denn beim Weltcup in Trondheim lag Katharina im Massenstart beim 5-km-Langlauf noch auf Platz 13 hinter ihrer Landsfrau Lisa Hirner. Im Skispringen überflügelte sie aber mit 97 Metern Weite die Konkurrenz. Da hatte sogar eines ihrer Idole, die Norwegerin Ida Marie Hagen, die bereits 18 Weltcup-Siege und zwei WM-Goldene feierte, mit ihren 90 Metern das Nachsehen! Mit dem Sensationssieg krönte sich Katharina zur jüngsten Weltcup-Siegerin aller Zeiten! 

Gewann bereits einen Weltcup: Katharina Gruber
Gewann bereits einen Weltcup: Katharina Gruber(Bild: GEPA)

Einst Ski vom Bruder getragen
„Es war einfach ein unglaubliches Erlebnis“, war die 17-Jährige von der UVB Hinzenbach fassungslos, die einst ihrem skispringenden Bruder die Ski trug, diese dann im Alter von 6, 7 Jahren selbst anschnallte und bis heute begeistert ist. „Mir taugt‘s unglaublich und es ist einfach cool, zwei ganz verschiedene Sportarten gemeinsam in einer ausüben zu können. Wobei mir das Springen wie das Langlaufen wirklich gleichermaßen taugt“, sagt die Kombiniererin und Stams-Schülerin.

ÖSV-Hoffnung Katharina Gruber.
ÖSV-Hoffnung Katharina Gruber.(Bild: GEPA)

Olympia ist derzeit noch ein Traum
Ein Wermutstropfen ist freilich, dass die Nordische Kombination der Damen nicht olympisch ist. „Ich kann kaum daran denken, weil ich dann sehr traurig werde. Wir hätten einen Platz dort verdient gehabt. Nicht nur wegen der Gleichberechtigung, sondern auch, weil wir eine coole Sportart sind“, sagt ihr Idol Ida Marie Hagen. „Es ist ein großer Traum, dass wir einmal ins Olympia-Programm kommen“, sagt Katharina, die heuer bei der Junioren-WM in Skandinavien auf Medaillenjagd gehen wird. Und ihre Erfolgsgeschichte weiterschreiben will!

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich
Wien Wetter
Wien 01. Innere Stadt
5° / 8°
Symbol bedeckt
Wien 11. Simmering
5° / 8°
Symbol bedeckt
Wien 14. Penzing
5° / 8°
Symbol bedeckt
Wien 19. Döbling
5° / 8°
Symbol bedeckt
Wien 21. Floridsdorf
4° / 8°
Symbol bedeckt

krone.tv

Schauspielerin und Sängerin Edith Stehfest ist nach ihrem Ehe-Aus offenbar komplett an den ...
Heimlich nackt gefilmt
Edith Stehfest datete „Perversen mit Doppelleben“
Maja T. (rechts) ist am Mittwoch in Budapest zu acht Jahren Haft verurteilt worden. Das hat ...
Vilimsky zu Urteil:
„Maja T. ist kein Aktivist, sondern Gewalttäter“
„Vorläufige Maßnahme“
Engelsfresko mit Meloni-Gesichtszügen übermalt
Grandiose Kulisse
Rekordkälte: Niagarafälle teilweise eingefroren
Maja T. ist wegen lebensbedrohlicher Körperverletzung und der Mitgliedschaft in einer ...
Hammerbande-Mitglied
Deutsche Maja T. zu acht Jahren Haft verurteilt
Newsletter
Top-3

Gelesen

Wirtschaft
Autobeben in Europa: Branchenriese zieht Reißleine
132.141 mal gelesen
Wegen der Drosselung der Entwicklungspläne für Elektroautos fielen in der zweiten Jahreshälfte ...
Royals
„War einfach nicht fertig, als sie geschlafen hat“
112.945 mal gelesen
Marius Borg Høiby, der Sohn von Norwegens Kronprinzessin Mette-Marit, hat wohl die eine oder den ...
Wirtschaft
„Schmalzbrot um 14 Euro nicht mit Löhnen erklären“
97.424 mal gelesen
Ein Schmalzbrot um 14,50 Euro und Cappuccino um 8,70 Euro – Wucherpreise in der Gastronomie ...
Mehr Toptalent
TopTalent Schwimmen
Wasser ist einfach das Element von „Gold-Marie“
TopTalent Gewichtheben
Olympia 2028 in Los Angeles ist Veronikas Ziel
TopTalent Segeln
Die Leidenschaft wurde Emily in die Wiege gelegt
TopTalent Rudern
Modellathlet, Harvard-Student und Wettkampftyp
TopTalent Eishockey
„Mir wär lieber, auch Frauen dürften hart checken“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf