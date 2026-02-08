Mit 17 hat Kathi bereits Geschichte geschrieben

Die Zukunft gehört ihnen allen – doch wer ist in Oberösterreich das sportliche TopTalent 2026? Die „Krone“ und eine Expertenjury haben die zwölf Nominierten festgelegt. Für diese kann nun bis 8. März auf krone.at/toptalent abgestimmt werden. Eine der Nominierten ist die Nordische Kombiniererin Katharina Gruber (17).
Viele der TopTalente, die nun zur Wahl stehen, haben ihren großen Durchbruch noch vor sich. Katharina Gruber hat diesen heuer im Winter bereits geschafft – und wie! „In fünf Jahren will ich im Weltcup um die Podestplätze mitkämpfen“, hatte die Nordische Kombiniererin der „Krone“ im Februar 2025 verraten. Doch noch 2025 sollte die Nachwuchs-Hoffnung aus Feldkirchen an der Donau dann sogar bereits Sportgeschichte schreiben!
Sensationssieg in Trondheim
Denn beim Weltcup in Trondheim lag Katharina im Massenstart beim 5-km-Langlauf noch auf Platz 13 hinter ihrer Landsfrau Lisa Hirner. Im Skispringen überflügelte sie aber mit 97 Metern Weite die Konkurrenz. Da hatte sogar eines ihrer Idole, die Norwegerin Ida Marie Hagen, die bereits 18 Weltcup-Siege und zwei WM-Goldene feierte, mit ihren 90 Metern das Nachsehen! Mit dem Sensationssieg krönte sich Katharina zur jüngsten Weltcup-Siegerin aller Zeiten!
Einst Ski vom Bruder getragen
„Es war einfach ein unglaubliches Erlebnis“, war die 17-Jährige von der UVB Hinzenbach fassungslos, die einst ihrem skispringenden Bruder die Ski trug, diese dann im Alter von 6, 7 Jahren selbst anschnallte und bis heute begeistert ist. „Mir taugt‘s unglaublich und es ist einfach cool, zwei ganz verschiedene Sportarten gemeinsam in einer ausüben zu können. Wobei mir das Springen wie das Langlaufen wirklich gleichermaßen taugt“, sagt die Kombiniererin und Stams-Schülerin.
Olympia ist derzeit noch ein Traum
Ein Wermutstropfen ist freilich, dass die Nordische Kombination der Damen nicht olympisch ist. „Ich kann kaum daran denken, weil ich dann sehr traurig werde. Wir hätten einen Platz dort verdient gehabt. Nicht nur wegen der Gleichberechtigung, sondern auch, weil wir eine coole Sportart sind“, sagt ihr Idol Ida Marie Hagen. „Es ist ein großer Traum, dass wir einmal ins Olympia-Programm kommen“, sagt Katharina, die heuer bei der Junioren-WM in Skandinavien auf Medaillenjagd gehen wird. Und ihre Erfolgsgeschichte weiterschreiben will!
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.