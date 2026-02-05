Jugendlicher kam von Piste ab und prallte in Baum

Schlimmer Skiunfall am Mittwochnachmittag im Tiroler Zillertal! Ein 18-jähriger Niederländer kam bei einer Abfahrt über den Pistenrand und krachte vermutlich gegen einen Baum. Mit schweren Verletzungen musste der Urlauber in die Innsbrucker Klinik geflogen werden.
Der 18-Jährige war am Mittwoch gegen 16.40 Uhr im Skigebiet Isskogel in Gerlos gemeinsam mit seiner Familie auf der roten Piste Nr. 31 unterwegs, als er plötzlich die Kontrolle über seine Skier verlor.
Schwere Verletzungen am Oberkörper
Nach Angaben der Polizei kam der junge Mann in einer Rechtskurve von der Piste ab, stürzte etwa 15 bis 20 Meter in den angrenzenden Wald und prallte vermutlich gegen einen Baum. Dabei zog er sich schwere Verletzungen am Oberkörper zu.
Die Bergrettung rückte umgehend aus. Der Verunglückte wurde mit dem Rettungshubschrauber geborgen und in die Klinik gebracht.
