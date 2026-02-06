Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

Zwei Monate offen

Marktraum: Darum zieht Standler jetzt wieder aus

Wien
06.02.2026 05:00
Der Marktraum am Wiener Naschmarkt
Der Marktraum am Wiener Naschmarkt(Bild: Martin A. Jöchl)
Porträt von Lisa Schinagl
Von Lisa Schinagl

Zwei Monate nachdem der Marktraum am Wiener Naschmarkt eröffnet wurde, steht ein Stand schon wieder leer. Die MA 59 sucht nun nach einem Nachfolger. 

0 Kommentare

Seit Ende November ist der Marktraum, wie die Halle offiziell genannt wird, am Naschmarkt geöffnet. Das Projekt stieß nicht auf ungeteilte Begeisterung. So machte etwa eine Bürgerinitiative dagegen mobil.

Krone Plus LogoWeiterlesen mit Krone+
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien Wetter
Wien 01. Innere Stadt
5° / 6°
Symbol bedeckt
Wien 11. Simmering
5° / 6°
Symbol bedeckt
Wien 14. Penzing
4° / 5°
Symbol bedeckt
Wien 19. Döbling
4° / 6°
Symbol bedeckt
Wien 21. Floridsdorf
5° / 6°
Symbol bedeckt
Mehr Wien
Krone Plus Logo
Zwei Monate offen
Marktraum: Darum zieht Standler jetzt wieder aus
Bundesliga im TICKER
LIVE ab 20.30 Uhr: RB Salzburg gegen Austria Wien!
„Ohne Freigabe“
Aufregung um russisches Fernsehen an Wiener Schule
Nächster Neuer
Rückkehr nach 18 Jahren: Weimann wieder Rapidler
3. Liga Ost:
Vizemeister im Visier – Donau hat Lust auf mehr!
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine