Linzer Airport-Chef will die Flugsteuer senken

Flughafen-Boss Norbert Draskovits sieht im Neustart der Frankfurt-Strecke „Planungssicherheit“ und in der Flugabgabe einen „Standortnachteil“. Aber die Unkenrufe wegen Millionenzuschuss für den Flug Linz-Frankfurt werden lauter. Indes mehren sich auch die Stimmen für den Verkauf der Linzer Anteile.
„Planungssicherheit“ – so beschreibt Norbert Draskovits, Geschäftsführer des Linzer Flughafens, was die Wiederaufnahme der Linienverbindung nach Frankfurt bedeutet. „Nicht nur für uns, sondern für die ganzen Partner – vom Check-in über die Security bis zur Gastronomie waren alle in Unsicherheit, wann es wieder losgeht“, sagt Draskovits.
