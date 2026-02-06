Linzer Airport-Chef will die Flugsteuer senken

„Planungssicherheit“ – so beschreibt Norbert Draskovits, Geschäftsführer des Linzer Flughafens, was die Wiederaufnahme der Linienverbindung nach Frankfurt bedeutet. „Nicht nur für uns, sondern für die ganzen Partner – vom Check-in über die Security bis zur Gastronomie waren alle in Unsicherheit, wann es wieder losgeht“, sagt Draskovits.