MMA-Profi muss in 48 Stunden sechs Kilo abnehmen
Nicht nachahmenswert
Der Innviertler MMA-Profi Dominic Schober riskiert vorm Top-Event am Samstag in München im ausverkauften SAP Garden eine nicht nachahmenswerte Radikaldiät, um bei der Abwaage am Freitag auf 79 Kilogramm zu kommen!
DAZN sendet morgen ab 18.30 Uhr live, wenn Dominic Schober im ausverkauften SAP Garden vor 11.500 Fans zur Deutschland-Premiere von FCN 27 ins grelle Licht des Oktogons tritt.
