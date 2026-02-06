Transferschluss: Schließt sich Kreis bei Sturm?

Zumal sich beim Steirer ein Kreis schließen würde: Vallci stand schon 2019 vor dem Sprung zu Sturm. Damals hatte sein Ex-Klub Wacker Innsbruck stolze 600.000 Euro für Vallci geboten, Ex-Sportchef Günter Kreissl hatte den Verteidiger lange Zeit auf seiner Liste. Bis Red Bull Salzburg in den Poker einstieg und den Transfer des glühenden Sturm-Fans nach Graz „abdrehte“. Jetzt könnte sich – sieben Jahre danach – der Kreis schließen.