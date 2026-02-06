Ziemlich schrille und grausame Roman-Adaption

Regisseur Park Chan-Wook verlegt die Adaption von Donald Westlakes Roman „The Ax“ ins Korea der Gegenwart: You Man-su („Squid Game“-Star Lee Byung-hun) verliert seine gut dotierte Stelle in einer Papierfabrik. Seine monatelange Arbeitslosigkeit bringt ihn und seine Familie in finanzielle Schieflage. Sie verlieren das feudale Domizil samt Bonsai-Gewächshaus, müssen sich in privaten Anschaffungen verknappen, nicht einmal die Hunde können sie behalten. Unter der zunehmenden Erosion seines Selbstwertes fasst Man-su einen mörderischen Plan: Er beginnt, aussichtsreiche Mitbewerber auszuschalten. Der Anfang einer mörderisch blutigen „Bewerbungsstrategie“!