Ziemlich schrille und grausame Roman-Adaption

Vom braven Manager zum Killer: Man-su („Squid Game“-Superstar Lee Byung-hun) verliert seinen Job an die Künstliche Intelligenz – und damit seine Existenz. 18 Monate später greift er zur Selbstjustiz, jagt sieben Konkurrenten und entdeckt erschreckend leicht seine dunkle Seite. Lesen Sie hier unsere Kino-Kritik zur schrillen und grausamen Romanadaption „No Other Choice“.
Regisseur Park Chan-Wook verlegt die Adaption von Donald Westlakes Roman „The Ax“ ins Korea der Gegenwart: You Man-su („Squid Game“-Star Lee Byung-hun) verliert seine gut dotierte Stelle in einer Papierfabrik. Seine monatelange Arbeitslosigkeit bringt ihn und seine Familie in finanzielle Schieflage. Sie verlieren das feudale Domizil samt Bonsai-Gewächshaus, müssen sich in privaten Anschaffungen verknappen, nicht einmal die Hunde können sie behalten. Unter der zunehmenden Erosion seines Selbstwertes fasst Man-su einen mörderischen Plan: Er beginnt, aussichtsreiche Mitbewerber auszuschalten. Der Anfang einer mörderisch blutigen „Bewerbungsstrategie“!
Regisseur Park Chan-wook serviert uns eine rabenschwarze Groteske, die ebenso verstört wie amüsiert, indem er das abgründig Aberwitzige mit dem bitterernst Tragischen verquickt und mit seinem ätzenden Humor die Verzweiflung seines brotlosen und psychisch ramponierten Protagonisten begreifbar macht.
Wie Chan-wook hier eine prekäre Ausgangslage nutzt, um universelle Wahrheiten über gesellschaftliche Ungleichheiten aufs Tapet zu bringen und ein Familiendrama so mit giftiger Kapitalismuskritik verquickt, wie derber Slapstick, koreanischer Pop und klassische Musik nonchalant zueinanderfinden, gerät zur schrill-grausamen Farce über Jobverlust und seine fatalen Folgen, die Warnung sein sollte. Brillant zudem das Stakkato raffiniert-unvorhersehbarer Schnitte!
