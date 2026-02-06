Wie Gigi Buffon Sturms Tormann-Juwel inspirierte

LIVE: Unterbrechung! Geduldsprobe für Vonn und Co.
Olympia-Ski-TICKER
Steirische Einsergoalies sind bei Bundesligist Sturm eine Rarität. Viele haben es versucht, nur wenige haben es geschafft. Nun haben die Grazer wieder einen in den Reihen, der es auf Sicht schaffen könnte. Sogar Manchester United flirtete einst mit dem Tormann-Youngster, der am Sonntag gegen Ried wieder sein Talent beweisen kann.
Seit der U12 spielt Matteo Bignetti – mit einem kurzen Zwischenstopp in Deutschland – für Sturm. Schon als Kind ging er ins Stadion. Nach dem Ausfall von Stammgoalie Khudyakov hat er nun wieder die Chance, sich als Tormann bei den Profis zu beweisen. Ein Steirer im Sturm-Tor – es ist der Traum vieler Fans.
