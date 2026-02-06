Wie Gigi Buffon Sturms Tormann-Juwel inspirierte

Steirische Einsergoalies sind bei Bundesligist Sturm eine Rarität. Viele haben es versucht, nur wenige haben es geschafft. Nun haben die Grazer wieder einen in den Reihen, der es auf Sicht schaffen könnte. Sogar Manchester United flirtete einst mit dem Tormann-Youngster, der am Sonntag gegen Ried wieder sein Talent beweisen kann.