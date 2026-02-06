20 Medaillen – Österreich setzt auf seine Sportler

Die Olympischen Spiele sind eröffnet! Mit der ersten Ausgabe des Olympia-Studios auf krone.tv haben auch wir die 25. Winterspiele in Milano Cortina eingeläutet. Die große Frage: Wie viele Medaillen holt Österreich? „Krone“-Reporter Alex Hofstetter traut dem rot-weiß-roten Team sogar 20 Stück zu. Alle Details zum Olympia-Start im Video.