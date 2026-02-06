Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Olympia-Studio

20 Medaillen – Österreich setzt auf seine Sportler

Olympia
06.02.2026 11:47
Porträt von Marco Cornelius
Von Marco Cornelius

Die Olympischen Spiele sind eröffnet! Mit der ersten Ausgabe des Olympia-Studios auf krone.tv haben auch wir die 25. Winterspiele in Milano Cortina eingeläutet. Die große Frage: Wie viele Medaillen holt Österreich? „Krone“-Reporter Alex Hofstetter traut dem rot-weiß-roten Team sogar 20 Stück zu. Alle Details zum Olympia-Start im Video.

0 Kommentare
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
Top-3

Gelesen

Oberösterreich
„Trend zu traditionellen Ehefrauen besorgt uns“
102.971 mal gelesen
Krone Plus Logo
Janine Kohl-Peterke ist Marktbereichsleiterin der Sparkasse Oberösterreich.
Oberösterreich
Zweifacher Vater brach plötzlich tot zusammen
85.124 mal gelesen
Ein Bild aus glücklichen, gemeinsamen Zeiten von Nadeem und Nikola
Niederösterreich
Schock: Pfarrer stirbt während Sonntagsmesse
82.758 mal gelesen
Während der Feier der Sonntagsmesse brach Pfarrer Raimund Beisteiner (kleines Bild) plötzlich ...
Mehr Olympia
„Das ist nicht lustig“
Olympia: ÖSV-Dame geht mit Jury hart ins Gericht
Olympia-Ski-TICKER
LIVE: Warten geht weiter! Training unterbrochen
3. Abfahrtstraining
Kanadier vor ÖSV-Ass, kein Risiko bei Favoriten
Olympia-Studio
20 Medaillen – Österreich setzt auf seine Sportler
Kritik nach Sturz
ORF-Expertin schimpft: „Das darf nicht sein!“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf