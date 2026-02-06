Vorteilswelt
Kritik nach Sturz

ORF-Expertin schimpft: „Das darf nicht sein!“

Olympia
06.02.2026 11:46
ORF-Kamerafahrerin und -Expertin Nicole Schmidhofer
ORF-Kamerafahrerin und -Expertin Nicole Schmidhofer
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Nachdem die Slowenin Ilka Stuhec mit Startnummer eins im ersten Olympia-Abfahrtstraining gestürzt war, platzte Nici Schmidhofer der Kragen. „Die Piste ist nicht breit genug gerutscht, das ist ein No-Go“, schimpfte die ORF-Expertin.

Bereits nach ihrer Kamerafahrt hatte Schmidhofer aufgrund der Pistenverhältnisse ein ungutes Gefühl. Wenig später kam Ilka Stuhec in einer Kurve zu Sturz, blieb aber zum Glück unverletzt.

Nicole Schmidhofer
Nicole Schmidhofer

„Ich bin normalerweise nicht so, aber ich muss es sagen: Für das, dass es das erste Olympia-Training ist und wir nur zwei Trainings haben, ist die Piste nicht gut genug gerutscht“, ärgerte sich Schmidhofer. In den vergangenen Tagen hatte es in Cortina viel geschneit. 

„Man sieht auch kaum Rutscher“
Und die einstige ÖSV-Athletin legte nach: „Das darf bei Olympia nicht passieren, da muss ich jetzt Kritik üben! Man sieht auch kaum Rutscher auf der Piste. Das darf nicht sein, das ist Olympia, da geht’s um so viel!“

