ORF-Expertin schimpft: „Das darf nicht sein!“

Nachdem die Slowenin Ilka Stuhec mit Startnummer eins im ersten Olympia-Abfahrtstraining gestürzt war, platzte Nici Schmidhofer der Kragen. „Die Piste ist nicht breit genug gerutscht, das ist ein No-Go“, schimpfte die ORF-Expertin.
Bereits nach ihrer Kamerafahrt hatte Schmidhofer aufgrund der Pistenverhältnisse ein ungutes Gefühl. Wenig später kam Ilka Stuhec in einer Kurve zu Sturz, blieb aber zum Glück unverletzt.
„Ich bin normalerweise nicht so, aber ich muss es sagen: Für das, dass es das erste Olympia-Training ist und wir nur zwei Trainings haben, ist die Piste nicht gut genug gerutscht“, ärgerte sich Schmidhofer. In den vergangenen Tagen hatte es in Cortina viel geschneit.
„Man sieht auch kaum Rutscher“
Und die einstige ÖSV-Athletin legte nach: „Das darf bei Olympia nicht passieren, da muss ich jetzt Kritik üben! Man sieht auch kaum Rutscher auf der Piste. Das darf nicht sein, das ist Olympia, da geht’s um so viel!“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.