Haben Sie auch panische Angst vor Spritzen?

Ländle-Biathlet legt die Waffen nieder
Sinnvoller Wechsel
Der Kabarettist, Autor und Menschenkenner Stefan Vögel beantwortet Fragen, die sich andere erst gar nicht zu stellen wagen. Dieses Mal geht es um die Trypanophobie – die nicht unweit verbreitete, panische Angst vor Spritzen ...
Ich sag‘s Ihnen ganz ehrlich: Ich kann Horrorfilme schauen, ohne dabei wegzusehen. Ich habe noch nie in einer Geisterbahn Angst verspürt. Und selbst die lebensechte Nachstellung historischer Schlachten samt Menschengemetzel bringt mich nicht aus der Fassung. Aber wenn eine winzige Nadel in menschliche Haut eindringt – meine eigene, aber auch fremde -, dann lässt mich das bis ins Mark erschauern. Manch erwachsener Mann trägt so ein intimes Geheimnis ein Leben lang mit sich herum, weil er sich dafür schämt.
