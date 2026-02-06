Ex-Star Toni Polster holt Kärntner-Liga-Kicker

Würden Sie wie früher als Hausfrau leben wollen?
Transferschluss! Am Freitag endet im Kärntner Fußball Unterhaus die Übertrittszeit. Und Kärntner-Liga-Klub Nußdorf sucht noch dringend nach Verstärkungen. Lokalrivale Matrei verlor einen Spieler an Toni Polster, ATUS Ferlach holt einen zweifachen slowenischen Pokalsieger. Und Maria Saal, Vorletzter in der Unterliga Ost, rüstet auf.
Der Transferschluss rückt näher. Am Freitag um Mitternacht endet die Übertrittszeit im Unterhaus! Nußdorf sucht in der Kärntner Liga noch dringend Verstärkung. „Kapitän Aleksandar Simic hat sich am hinteren Kreuzband verletzt. Jetzt muss es schnell gehen“, so Coach Sven Lovric.
