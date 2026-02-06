Vorteilswelt
Maria Saal rüstet auf

Ex-Star Toni Polster holt Kärntner-Liga-Kicker

Kärnten
06.02.2026 07:22
Toni Polster verpflichtete einen Kärntner-Liga-Spieler.
Toni Polster verpflichtete einen Kärntner-Liga-Spieler.(Bild: GEPA)
Porträt von Lukas Töfferl
Porträt von Stefan Plieschnig
Porträt von Claudio Trevisan
Von Lukas Töfferl , Stefan Plieschnig und Claudio Trevisan

Transferschluss! Am Freitag endet im Kärntner Fußball Unterhaus die Übertrittszeit. Und Kärntner-Liga-Klub Nußdorf sucht noch dringend nach Verstärkungen. Lokalrivale Matrei verlor einen Spieler an Toni Polster, ATUS Ferlach holt einen zweifachen slowenischen Pokalsieger. Und Maria Saal, Vorletzter in der Unterliga Ost, rüstet auf.

0 Kommentare

Der Transferschluss rückt näher. Am Freitag um Mitternacht endet die Übertrittszeit im Unterhaus! Nußdorf sucht in der Kärntner Liga noch dringend Verstärkung. „Kapitän Aleksandar Simic hat sich am hinteren Kreuzband verletzt. Jetzt muss es schnell gehen“, so Coach Sven Lovric.

