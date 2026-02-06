Ex-Star Toni Polster holt Kärntner-Liga-Kicker

Der Transferschluss rückt näher. Am Freitag um Mitternacht endet die Übertrittszeit im Unterhaus! Nußdorf sucht in der Kärntner Liga noch dringend Verstärkung. „Kapitän Aleksandar Simic hat sich am hinteren Kreuzband verletzt. Jetzt muss es schnell gehen“, so Coach Sven Lovric.