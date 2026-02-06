Prozess gegen neuen Krypto-Schnösel vom Wörthersee

Kaum hat sich der Klagenfurter Millionenbetrüger Benjamin H. während eines Haftausgangs nach Dubai abgesetzt, kommt schon der nächste mutmaßliche Großgauner nach: Ein 29-Jähriger steht im Verdacht, ebenfalls mit Token und Schmäh viel Schaden angerichtet haben – eines seiner vielen Opfer war ausgerechnet H.s Komplize!