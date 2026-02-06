Prozess gegen neuen Krypto-Schnösel vom Wörthersee

LIVE: Unterbrechung! Geduldsprobe für Vonn und Co.
Olympia-Ski-TICKER
Kaum hat sich der Klagenfurter Millionenbetrüger Benjamin H. während eines Haftausgangs nach Dubai abgesetzt, kommt schon der nächste mutmaßliche Großgauner nach: Ein 29-Jähriger steht im Verdacht, ebenfalls mit Token und Schmäh viel Schaden angerichtet haben – eines seiner vielen Opfer war ausgerechnet H.s Komplize!
Handwerk hat goldenen Boden heißt es. Darum machte der heute 29-Jährige einst auch eine Lehre zum Kunststofftechniker bei einem großen Kärntner Unternehmen. Aber so ein Job war nicht genug.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.