Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Ins Gesicht lügen“

Jetzt rechnet Umut knallhart mit Gil Ofarim ab!

Society International
06.02.2026 12:30
Umut Tekin ist von Gil Ofarim bitter enttäuscht.
Umut Tekin ist von Gil Ofarim bitter enttäuscht.(Bild: RTL)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Für Umut Tekin war das Dschungelabenteuer schon nach neun Tagen vorbei. Doch für den Reality-TV-Star ist nach seinem Rauswurf die größte Enttäuschung nicht, dass er so früh rausgewählt wurde. Er ist zornig auf Camp-Kollege Gil Ofarim – und macht seinem Ärger nun offen Luft!

0 Kommentare

Bis kurz vors Finale hat sich Gil Ofarim durch den Dschungel geschwiegen, berief sich bei allen Fragen zum Antisemitismus-Skandal auf einen angeblichen Schweige-Deal. Doch jetzt erklärte der Anwalt jenes Leipziger Hotelmitarbeiters, den Ofarim zu Unrecht bezichtigt hatte, ihn antisemitisch beleidigt zu haben, in einem Statement, dass es eine Verschwiegenheitserklärung nie gegeben habe.

Umut wollte Gil „eine zweite Chance geben“
Ein Schlag ins Gesicht für Ofarims Dschungelcamp-Kollegen Umut Tekin, der in seiner mittlerweile wieder abgelaufenen Instagram-Story offen über seine Enttäuschung und seine Wut über die offenbar neuerlichen Lügen schrieb.

Denn er sei eigentlich „nicht begeistert“ gewesen, in der RTL-Show „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ auf Gil zu treffen, da er findet, dieser Vorfall sei „unverzeihlich“. Weshalb er den Sänger im Camp auch damit konfrontiert hätte. 

Gil Ofarim beruft sich auf alle Fragen zum Davidstern-Skandal auf einen angeblichen ...
Gil Ofarim beruft sich auf alle Fragen zum Davidstern-Skandal auf einen angeblichen Schweige-Deal. Doch gibt es den wirklich, oder etwa nicht?(Bild: RTL)

Die Antwort war eindeutig: Gil beteuerte, er dürfe darüber nicht reden. Und Umut ist nun „sehr enttäuscht“: „Weil ich das Gefühl hatte, er würde dieses Mal die Wahrheit sagen.“ Und weil er Gil eine „zweite Chance“ geben hätte wollen, er „ihm nicht das Gefühl“ geben wollte, „dass er ein schlechter Mensch ist“. Mehr noch: Er habe dem Musiker sogar Privates aus seinem Leben anvertraut: „Ich habe über meinen Vater gesprochen und was mich belastet.“

„Schweigen ist keine Entschuldigung“
Im Camp sei Gil sehr nett gewesen – „und ich habe ihm geglaubt“, schrieb Umut jetzt. Umso größer jetzt der Schock: „Mir mehr als nur einmal ins Gesicht zu lügen, ist enttäuschend. Gerade, weil ich sogar angefangen hatte, ihn zu mögen. Ich fühle mich da richtig krass hintergangen. So, wie er er es damals schon gemacht hat, tut er es einfach schon wieder.“

Umut ist sich sicher, dass jeder Mensch Fehler mache, „aber wichtig ist, zu diesen zu stehen. So kann er nicht erwarten, dass man ihm verzeiht. Schweigen ist keine Entschuldigung.“

Umut Tekin musste an Tag 9 aus dem Dschungelcamp ausziehen. Die größte Enttäuschung ist für ihn ...
Umut Tekin musste an Tag 9 aus dem Dschungelcamp ausziehen. Die größte Enttäuschung ist für ihn aber Gil Ofarim.(Bild: RTL)

Ofarims Anwalt Dr. Alexander Stevens meldete sich unterdessen auf Instagram noch einmal zu Wort, erklärte: „Ich werde immer wieder gefragt, ob es diese Verschwiegenheitsverpflichtung gibt.“

Und stellte klar, dass zwischen den Beteiligten Stillschweigen vereinbart worden sei: „Unabhängig davon folgt aus der von Herrn Ofarim abgegebenen schriftlichen Unterlassungsverpflichtungserklärung zwingend eine Verschwiegenheitspflicht. Wörtlich oder sinngemäß dürfen bestimmte Inhalte nicht wiederholt werden.“

Lesen Sie auch:
Gil Ofarim hatte nicht nur mit einem Ziegenpenis bei der kulinarischen Dschungelprüfung zu ...
Und Hardy ist raus!
Ziegenpenis für Gil: „Kauen, schlucken, schlucken“
05.02.2026
Geheimnis gelüftet:
Gil Ofarim schweigt – aber bekommt Hammer-Gage!
27.01.2026

Gil entschuldigte sich bei Leipzig
Immerhin eine Entschuldigung kam Gil Ofarim bereits über die Lippen, wenn auch nicht die, auf die die Dschungelcamper wohl warten. „Der Vorfall ereignete sich in Leipzig, aber der Vorfall und alles, was ich dazu sagen darf, hatte nie etwas mit der Stadt Leipzig zu tun“, erklärte Ofarim in der RTL-Show.

„Das hatte nie etwas mit dem Bundesland Sachsen zu tun und es sollte nie so rüberkommen. Wenn dem so ist, dann möchte ich mich entschuldigen bei den Bürgern von Leipzig.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Unerlaubt am Catwalk
Wiener Designer schleicht sich bei Plein-Show ein
Newsletter
Top-3

Gelesen

Oberösterreich
„Trend zu traditionellen Ehefrauen besorgt uns“
102.971 mal gelesen
Krone Plus Logo
Janine Kohl-Peterke ist Marktbereichsleiterin der Sparkasse Oberösterreich.
Oberösterreich
Zweifacher Vater brach plötzlich tot zusammen
85.124 mal gelesen
Ein Bild aus glücklichen, gemeinsamen Zeiten von Nadeem und Nikola
Niederösterreich
Schock: Pfarrer stirbt während Sonntagsmesse
82.758 mal gelesen
Während der Feier der Sonntagsmesse brach Pfarrer Raimund Beisteiner (kleines Bild) plötzlich ...
Mehr Society International
„Ins Gesicht lügen“
Jetzt rechnet Umut knallhart mit Gil Ofarim ab!
In Rehaklinik verlegt
Senta Bergers Sohn gibt zu: „Habe sehr gezittert“
Ehe-Glück im 4. Anlauf
Halle Berry bestätigt: Ja, ich bin verlobt!
Hingucker-Schmuckstück
Margot Robbie im haarigen Naked-Dress in London
TV-Star bangt um Mama
FBI setzt im Fall Guthrie 50.000 $ Belohnung aus
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf