Jetzt rechnet Umut knallhart mit Gil Ofarim ab!

Die Antwort war eindeutig: Gil beteuerte, er dürfe darüber nicht reden. Und Umut ist nun „sehr enttäuscht“: „Weil ich das Gefühl hatte, er würde dieses Mal die Wahrheit sagen.“ Und weil er Gil eine „zweite Chance“ geben hätte wollen, er „ihm nicht das Gefühl“ geben wollte, „dass er ein schlechter Mensch ist“. Mehr noch: Er habe dem Musiker sogar Privates aus seinem Leben anvertraut: „Ich habe über meinen Vater gesprochen und was mich belastet.“