Neue Herausforderung

ÖFB-Legionär Xaver Schlager verlässt RB Leipzig

Deutsche Bundesliga
06.02.2026 12:10
Xaver Schlager
Xaver Schlager(Bild: AFP/ODD ANDERSEN)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Die Entscheidung ist gefallen: Xaver Schlager verlässt RB Leipzig nach dem Ende der laufenden Saison. Das gab der deutsche Bundesligist am Freitag bekannt. 

0 Kommentare

Der ÖFB-Internationale kam 2022 vom VfL Wolfsburg zu den Sachsen, für die er bisher 97 Partien absolvierte. 2023 gewann Schlager mit Leipzig den DFB-Pokal und den Supercup. Der Vertrag des Mittelfeldmanns läuft im Sommer aus, danach sucht er als ablösefreier Spieler nach einer neuen Herausforderung.

„Es ist keine Entscheidung gegen Leipzig, sondern für etwas Neues“, wurde Schlager auf der RB-Website zitiert. Er wisse zu schätzen, dass sich die sportliche Führung sehr um eine Verlängerung bemühte. „Schlussendlich ist bei mir der Wunsch dennoch stärker gewesen, noch einmal etwas anderes zu erleben und zu probieren.“ Er werde bis zum Schlusspfiff seines letzten Spiels für Leipzig „alles für diesen Klub, seine Fans und unsere Ziele geben“, kündigte der 28-Jährige an.

„Er hat immer alles auf dem Platz gelassen“
Leipzigs Geschäftsführer Sport Marcel Schäfer bedauert den bevorstehenden Abgang Schlagers. „Wir haben uns wirklich intensiv über einen langen Zeitraum und in mehreren Runden darum bemüht, Xaver weiter an uns zu binden. Dennoch akzeptieren und respektieren wir natürlich seine Entscheidung, sich noch einmal neu zu orientieren, zumal der gesamte Prozess von ehrlichen und offenen Gesprächen geprägt war. Xaver hat die letzten dreieinhalb Jahre bei RB Leipzig entscheidend mitgestaltet und immer alles auf dem Platz gelassen“, meinte der Sportchef.

Interesse aus Italien
Zuletzt war Schlager mit AS Roma in Verbindung gebracht worden. Neben dem italienischen Hauptstadtklub liebäugelt auch Juventus schon länger mit einem Deal mit Schlager. Der 28-Jährige gilt als Wunschkandidat von Trainer Luciano Spalletti.

