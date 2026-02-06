ÖFB-Legionär Xaver Schlager verlässt RB Leipzig

„Es ist keine Entscheidung gegen Leipzig, sondern für etwas Neues“, wurde Schlager auf der RB-Website zitiert. Er wisse zu schätzen, dass sich die sportliche Führung sehr um eine Verlängerung bemühte. „Schlussendlich ist bei mir der Wunsch dennoch stärker gewesen, noch einmal etwas anderes zu erleben und zu probieren.“ Er werde bis zum Schlusspfiff seines letzten Spiels für Leipzig „alles für diesen Klub, seine Fans und unsere Ziele geben“, kündigte der 28-Jährige an.