Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Für Putins, Grassers“

Freizeitsitze „machen aus Dörfern seelenlose Orte“

Tirol
06.02.2026 12:00
Das Thema illegale Freizeitwohnsitze erhitzte in Tirol einmal mehr die Gemüter.
Das Thema illegale Freizeitwohnsitze erhitzte in Tirol einmal mehr die Gemüter.(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von Philipp Neuner
Von Philipp Neuner

Emotionale Freizeitwohnsitz-Debatte im Tiroler Landtag: Die schwarz-rote Regierung stellte klar, dass es „Freikaufen“ oder neue Widmungskategorien nicht geben wird. Kritik gab es an die NEOS und FPÖ: „Sie sind Verbündete ausländischer Millionäre.“

0 Kommentare

Leistbares Wohnen versus Freizeitwohnsitze in Tirol lautete das Match am Donnerstag im Tiroler Landtag. Mehr als 16.000 gewidmeten Freizeitwohnsitzen stehen rund 10.000 illegale gegenüber.

Freizeitwohnsitze mit Bezug zur Region
Letztere stehen im Fokus von Kontrollen, die nicht überall gut ankommen. Schon gar nicht in Kitzbühel. Bürgermeister Klaus Winkler forderte in einem „Krone“-Interview eine neue Widmungskategorie „qualifizierter Neben- oder Arbeitswohnsitz“ für jene, die einen „starken Bezug zur Region“ haben. Unterstützung kam von der FPÖ und den NEOS.

Zitat Icon

In Tirol haben sich die Kontrollen bereits herumgesprochen. In Kärnten werden Grundstücke wie im Supermarkt ausverkauft. 

Wohnbausprecherin Elisabeth Blanik (SPÖ)

Bild: Christof Birbaumer

„Absurde Legalisierungssteuer“
„Kontrollwahn und anonyme Anzeigen der Nachbarn gehen zu weit“, sagte FPÖ-LA Alexander Gamper im Landtag. Hier entstehe ein „Schaden an der Reputation des Landes“. Er forderte ein Ende der Debatte und ein Ende der Kontrollen. Doch die wird es mit der ÖVP nicht geben: „Wir stehen weder für den schleichenden Ausverkauf Tirols zur Verfügung, noch für ein nachträgliches Weißwaschen illegaler Freizeitwohnsitze durch eine absurde Legalisierungssteuer“, betonte VP-Gemeindesprecher Dominik Mainusch.

Die 10.000 illegalen Freizeitwohnsitze beschäftigten den Landtag nicht zum letzten Mal: Es ging ...
Die 10.000 illegalen Freizeitwohnsitze beschäftigten den Landtag nicht zum letzten Mal: Es ging um leistbares Wohnen.(Bild: Johanna Birbaumer)

Stattdessen forderte er einen konsequenten Vollzug bestehender Regelungen: „Wir brauchen den Turbo bei Kontrollen.“ Die Gemeinden müssten dabei gestärkt werden durch Kostenersatz für Kontrollaufwand und die vollständige Zweckwidmung der Strafgelder.

„FPÖ für Parallelgesellschaften der Putins und Grassers“
„Freizeitwohnsitze verknappen Grund und Boden, verteuern Wohnraum und tun Menschen nicht gut. Sie machen aus Gemeinden seelenlose Dörfer“, sagte Fritz-LA Markus Sint. Die Idee qualifizierter Arbeitswohnsitz sei „ein absurdes Modell“: „Die Kontrollen werden dadurch ja nicht weniger.“

Lesen Sie auch:
Klaus Winkler, Bürgermeister von Kitzbühel, übt im Interview mit Claus Meinert, Chefredakteur ...
Krone Plus Logo
Kitzbüheler Stadtchef:
„Der ÖVP fehlt Gespür für die wahren Probleme“
22.01.2026
Krone Plus Logo
Freizeitwohnsitz Tirol
Eigentümer sauer: „Dieses System ist pure Abzocke“
01.02.2026
Krone Plus Logo
Freizeitwohnsitze
Umstrittene Vertreibungen aus dem Tiroler Paradies
13.09.2025

Grünen-Chef Gebi Mair erklärte, der Vorwurf der Spitzelei sei völlig überzogen: Auch als Mindestsicherungsbezieher müsse man behördliche Kontrollen über sich ergehen lassen, „selbst, wenn man eine Anwohnerparkkarte beantragt, kommt jemand nachschauen“, berichtete er aus eigener Erfahrung. NEOS und FPÖ machen laut Mair ausländischen Investoren „die Räuberleiter“: „Die FPÖ setzt sich für die Parallelgesellschaft der Putins und Grassers ein.“

„Illegal bleibt illegal, aber Eigentümer mit legalen Freizeitwohnsitzen dürfen nicht stigmatisiert werden“, forderte VP-Wirtschaftssprecher LA Peter Seiwald „mehr Augenmaß“ ein.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Maja T. (rechts) ist am Mittwoch in Budapest zu acht Jahren Haft verurteilt worden. Das hat ...
Vilimsky zu Urteil:
„Maja T. ist kein Aktivist, sondern Gewalttäter“
„Vorläufige Maßnahme“
Engelsfresko mit Meloni-Gesichtszügen übermalt
Grandiose Kulisse
Rekordkälte: Niagarafälle teilweise eingefroren
Maja T. ist wegen lebensbedrohlicher Körperverletzung und der Mitgliedschaft in einer ...
Hammerbande-Mitglied
Deutsche Maja T. zu acht Jahren Haft verurteilt
Der Schaffner, der am Montagabend von einem Passagier lebensgefährlich verletzt worden ist, ist ...
„Völlig sinnlos“
Schaffner nach Attacke durch Passagier gestorben
Newsletter
Top-3

Gelesen

Oberösterreich
„Trend zu traditionellen Ehefrauen besorgt uns“
102.971 mal gelesen
Krone Plus Logo
Janine Kohl-Peterke ist Marktbereichsleiterin der Sparkasse Oberösterreich.
Oberösterreich
Zweifacher Vater brach plötzlich tot zusammen
85.124 mal gelesen
Ein Bild aus glücklichen, gemeinsamen Zeiten von Nadeem und Nikola
Niederösterreich
Schock: Pfarrer stirbt während Sonntagsmesse
82.758 mal gelesen
Während der Feier der Sonntagsmesse brach Pfarrer Raimund Beisteiner (kleines Bild) plötzlich ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf