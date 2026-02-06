Freizeitsitze „machen aus Dörfern seelenlose Orte“

„Absurde Legalisierungssteuer“

„Kontrollwahn und anonyme Anzeigen der Nachbarn gehen zu weit“, sagte FPÖ-LA Alexander Gamper im Landtag. Hier entstehe ein „Schaden an der Reputation des Landes“. Er forderte ein Ende der Debatte und ein Ende der Kontrollen. Doch die wird es mit der ÖVP nicht geben: „Wir stehen weder für den schleichenden Ausverkauf Tirols zur Verfügung, noch für ein nachträgliches Weißwaschen illegaler Freizeitwohnsitze durch eine absurde Legalisierungssteuer“, betonte VP-Gemeindesprecher Dominik Mainusch.