Prinzessinnen geschockt über Epstein-Enthüllungen

Es sind Enthüllungen, die wohl kein Kind über seine Eltern lesen möchte. Nach den Veröffentlichungen der letzten Tage wird nämlich erneut klar, wie tief Ex-Prinz Andrew und seine Ex-Gattin Sarah Ferguson im Strudel rund um Jeffrey Epstein steckten. Und dass sie dabei selbst vor ihren Töchtern Beatrice und Eugenie nicht Halt machten, sorgt bei den Prinzessinnen jetzt für absolute Fassungslosigkeit.
Mails an Epstein mit pikanten Witzen, private Fotos von Eugenie und Beatrice, die als Grußbotschaft an den verurteilten Sexualstraftäter verschickt wurden. Ein Lunch mit dem zu diesem Zeitpunkt bereits wegen Sexualverbrechen verurteilten Milliardär und den Teenie-Prinzessinnen. Diese und weitere pikante Details, die gerade zum Fall Epstein veröffentlicht wurden, zeigen erneut, wie tief Andrew Mountbatten-Windsor und Sarah Ferguson im Sumpf des Epstein-Skandals versunken waren.
„Es ist ihnen unendlich peinlich“
Und sie sorgen für absolute Fassungslosigkeit – nicht nur bei den Briten, sondern vor allem bei Beatrice und Eugenie, wie eine Quelle jetzt der „Daily Mail“ verriet. „Sie sind entsetzt über das, was sie gelesen haben. Sie sind zutiefst beschämt über die E-Mails, die ihre Mutter an Epstein geschickt hat. Es ist ihnen unendlich peinlich.“
Besonders schockiert seien die York-Schwestern aber über die Korrespondenz ihrer Mutter, die nach Epsteins Verurteilung wegen Kindesmissbrauchs stattgefunden hatte. Und darüber, dass diese nicht nur herzlich ausgefallen, sondern auch von Bewunderung und Lob geprägt war.
Fergie schrieb von Eugenies „Sex-Wochenende“
Epstein hatte bekanntlich einen Teil von Fergies Schulden beglichen, weshalb diese ihn in Mails mit Zuneigung überschüttet hatte. Eine Anbiederung, die den Töchtern der Ex-Herzogin laut des royalen Insiders besonders auf den Magen schlage.
Und dann gab es da auch noch diese eine Nachricht rund um den 20. Geburtstag von Eugenie, in der Fergie auf die Frage von Epstein, ob sie nach New York kommen wolle, salopp antwortete: „Noch nicht sicher. Warte nur darauf, dass Eugenie von einem Sex-Wochenende zurückkommt.“
In einem weiteren Mail aus dem August 2009 schwärmte Ferguson zudem von einem gemeinsamen Treffen mit Epstein und ihren Töchtern. „Schon nach einer Woche, nach unserem gemeinsamen Mittagessen, hat sich meine Stimmung deutlich verbessert. Ich war noch nie so berührt von der Freundlichkeit eines anderen Menschen wie von deinem Kompliment vor meinen Töchtern. Danke, Jeffrey, dass du der Bruder bist, den ich mir immer gewünscht habe.“
Was wussten die Prinzessinnen?
Wie der royale Insider ausführte, ist er sich sicher, „dass den Mädchen viel über das erzählt wurde, was gerade ans Licht gekommen ist, und sie werden entsetzt sein, wie nahe ihre Eltern diesem abscheulichen Mann standen“.
Auch ein Foto, das vermeintlich Ex-Prinz Andrew zeigt, der sich über eine unbekannte Frau beugt, die am Boden liegt, habe Beatrice und Eugenie „völlig schockiert“, heißt es in britischen Medien weiter.
Wurden Charles und William vorgewarnt?
Auch die Frage, was König Charles und Prinz Andrew wussten, taucht in den letzten Tagen immer wieder auf. Ein Palastinsider deutete unterdessen an, dass der Monarch und der Thronfolger wohl schon Ende des letzten Jahres vor weiteren, pikanten Enthüllungen gewarnt wurden.
„Es scheint klar, dass William und der König Ende letzten Jahres in Geheimdienstbesprechungen eine Art Vorwarnung über das erhielten, was noch kommen sollte.“ Dieses Wissen hätten Charles und William allerdings nicht mit der Öffentlichkeit teilen können, was ihnen Kritik einbrachte, dass der Rauswurf von Andrew und Fergie aus der Royal Lodge „zu hart“ gewesen sei. „Angesichts der nun bekannt gewordenen Tatsachen erscheint diese Sanktion angemessener.“
