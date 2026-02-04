Frage zu Epstein-Akten: Trump beleidigt Reporterin

„Lächeln nicht, weil Sie lügen“

Collins, CNN-Chefkorrespondentin für das Weiße Haus, blieb jedoch hartnäckig und wollte das Thema nicht fallen lassen. Daraufhin wurde Trump ausfällig und warf ihr Lügen vor: „Wissen Sie, sie ist eine junge Frau. Ich kenne sie seit zehn Jahren. Ich glaube nicht, dass ich jemals ein Lächeln auf Ihrem Gesicht gesehen habe. Und wissen Sie, warum Sie nicht lächeln? Weil Sie wissen, dass Sie nicht die Wahrheit sagen“, schleuderte er ihr in Anwesenheit anderer Journalisten ins Gesicht.