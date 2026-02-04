Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Sind die Schlimmste!“

Frage zu Epstein-Akten: Trump beleidigt Reporterin

Außenpolitik
04.02.2026 12:29
Porträt von Mara Tremschnig
Von Mara Tremschnig

US-Präsident Donald Trump hat nach einer Frage zu den Epstein-Akten erneut eine Journalistin beleidigt. Er nannte die langjährige CNN-Reporterin Kaitlan Collins „die Schlimmste“ und griff sie persönlich an.

0 Kommentare

„Sie sind so schlimm. Sie sind die schlimmste Reporterin“, sagte Trump am Dienstag im Weißen Haus in Washington zu Kaitlan Collins. „Kein Wunder, dass CNN wegen Leuten wie Ihnen keine Einschaltquoten hat.“ Die 33-Jährige hatte zuvor Fragen zu den neu veröffentlichten Akten zum verstorbenen Sexualstraftäter Jeffrey Epstein gestellt.

Das war dem US-Präsidenten gar nicht recht. Die Sache gehöre abgehakt.  „Ich denke, es ist jetzt an der Zeit, dass sich das Land vielleicht anderen Themen zuwendet, wie zum Beispiel dem Gesundheitswesen oder anderen Themen, die den Menschen am Herzen liegen“, schob er nach.

US-Donald Trump kennt ein zweifelhaftes Mittel gegen unangenehme Fragen: gegenüber den ...
US-Donald Trump kennt ein zweifelhaftes Mittel gegen unangenehme Fragen: gegenüber den Fragestellenden ausfällig werden.(Bild: AP/Alex Brandon)
Kaitlan Collins am 7. Jänner im Brady-Briefing-Raum im Weißen Haus
Kaitlan Collins am 7. Jänner im Brady-Briefing-Raum im Weißen Haus(Bild: AFP/MANDEL NGAN)
Am Freitag hatte das US-Justizministerium Millionen weitere Epstein-Akten freigegeben, in denen ...
Am Freitag hatte das US-Justizministerium Millionen weitere Epstein-Akten freigegeben, in denen auch der Name Trump wieder häufig auftaucht. Ein Fehlverhalten konnte Trump bisher nicht nachgewiesen werden.(Bild: AP/Alex Brandon)

„Lächeln nicht, weil Sie lügen“
Collins, CNN-Chefkorrespondentin für das Weiße Haus, blieb jedoch hartnäckig und wollte das Thema nicht fallen lassen. Daraufhin wurde Trump ausfällig und warf ihr Lügen vor: „Wissen Sie, sie ist eine junge Frau. Ich kenne sie seit zehn Jahren. Ich glaube nicht, dass ich jemals ein Lächeln auf Ihrem Gesicht gesehen habe. Und wissen Sie, warum Sie nicht lächeln? Weil Sie wissen, dass Sie nicht die Wahrheit sagen“, schleuderte er ihr in Anwesenheit anderer Journalisten ins Gesicht.

Beleidigungen musste Collins schon einmal ertragen. Als sie vor wenigen Wochen Fragen zu Trumps neuem Ballsaal und Umbauarbeiten im Weißen Haus stellte, nannte er die Journalistin „bösartig“ und „dumm“.

US-Präsident wurde wiederholt beleidigend
Bereits im November war Trump im Zusammenhang mit Epstein-Akten ausfällig geworden und hatte die Journalistin Catherine Lucey von der Nachrichtenagentur Bloomberg beleidigt. Auf die Frage, warum er die Akten in der Affäre um den Sexualstraftäter nicht freigeben wolle, antwortete der US-Präsident an Bord der Präsidentenmaschine Air Force One: „Sei still. Sei still, Schweinchen“ und deutete dabei mit dem Finger auf Lucey.

Lesen Sie auch:
Wutausbruch über den Wolken – der US-Präsident beschimpfte und bedrohte eine Reporterin.
Schon wieder ein Eklat
„Ruhe, Schweinchen!“ – Trump beschimpft Reporterin
18.11.2025
Üble Schimpftirade
Trump fordert von Harvard Milliardenzahlung
03.02.2026

Wenige Tage später bezeichnete Trump die ABC-Journalistin Mary Bruce als „schreckliche Reporterin“, nachdem diese während des Besuchs des saudi-arabischen Kronprinzen Mohammed bin Salman im Weißen Haus den Mord an dem regierungskritischen saudi-arabischen Journalisten Jamal Khashoggi angesprochen hatte.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Donald TrumpJeffrey Epstein
Washington
CNN
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Zuletzt waren die Preise für Gold und Silber kurzzeitig eingebrochen, nun sind die Edelmetalle ...
Nach Turbulenzen
Gold und Silber setzen erneut zum Höhenflug an
Bildungsminister Christoph Wiederkehr (NEOS) will einen Lehrplan nach dem anderen reformieren.
Wiederkehrs „Plan Z“
Lehrpläne werden „viel öfter umfassend geändert“
Kaum ist der eintägige Warnstreik im öffentlichen Nahverkehr in Deutschland (Bild) zu Ende ...
Hochschulen, Schulen
Streiks in Deutschland gehen am Mittwoch weiter
Nach Millionen-Skandal
Diese Registrierkassen machen Betrug unmöglich
Werbung für süße Verlockungen oder auch ungesunde Lebensmittel – im britischen Fernsehen wird ...
Aus für „süße“ Spots?
Kalorienbomben im TV: Werbeverbot auf Prüfstand
Top-3

Gelesen

Niederösterreich
Nach Ankündigung: Apotheker sticht Ehefrau nieder
182.687 mal gelesen
Tirol
Swarovski: Fionas Sohn steigt ins Unternehmen ein
168.691 mal gelesen
Von links: Arturo Pacifico Griffini, Fiona Pacifico Griffini-Grasser und Karl-Heinz Grasser 
Wirtschaft
Benko: Araber erhalten 700 Millionen zugesprochen
128.663 mal gelesen
René Benko war 2018 Teil einer Delegation, die in Abu Dhabi um Investoren buhlte.
Mehr Außenpolitik
„Arbeitskräftemangel“
Spanien will mehr Migranten in Jobs bringen
„Sind die Schlimmste!“
Frage zu Epstein-Akten: Trump beleidigt Reporterin
Mattle im Landtag
„Die ÖGK-Reform ist ganz klar stecken geblieben“
„Trendwende geschafft“
Inflation erreicht endlich wieder normales Niveau
„Videos weiterleiten“
New York will Beobachter zu ICE-Razzien entsenden
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf