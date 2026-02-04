„Apotheker“-Drama: Paar gemeinsam vor Haftantritt

Im Fall des „Apotheker“-Dramas von Kottingbrunn in Niederösterreich (er brach das Pharmaziestudium ab, war lange Mitbesitzer der gut gehenden Apotheke) gibt es neue Details. Demnach war auch die Ehefrau zu mehr als einem Jahr Haft (ihr Mann fasste drei Jahre unbedingt aus) im Prozess um betrügerische Krida verurteilt worden.