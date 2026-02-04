Dobermann „Penny“ siegt: „Großartigste Hündin“

Züchtung stammt aus Deutschland

Der Dobermann ist eine aus Deutschland stammende Züchtung, er trägt den Namen seines ersten bekannten Züchters Friedrich Louis Dobermann, wie der Dobermann-Verein Deutschland auf seiner Webseite schreibt. Demnach soll der Züchter eine Hündin unter anderem auch mit Pinschern gepaart haben. Im Englischen weist die Bezeichnung „Doberman Pinscher“ nach wie vor auf diese historischen Ursprünge hin.