Somalier würgte Frau bis zur Bewusstlosigkeit

Nach Angaben der 22-Jährigen verlangte der Mann Sex, den sie ablehnte. Es kam zum Streit, in dessen Verlauf der Angeklagte sie gewürgt haben soll, bis sie das Bewusstsein verlor. Als sie wieder zu sich kam, habe sie Blut im Gesicht gehabt, ihre Lippe sei aufgeplatzt gewesen, zudem habe sie Würgemale am Hals und Hämatome am Kinn festgestellt. Die Frau erstattete Anzeige.