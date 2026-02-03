Gewinnen Sie Brillen unserer Sportstars!

Bald starten die Olympischen Winterspiele in Mailand und Cortina. Hier treffen die besten Wintersportler und Wintersportlerinnen der Welt aufeinander im großen Kräftemessen zwischen den Nationen. Passend dazu verlost die „Krone“ jetzt 100 Exemplare der speziell designten Gläser von Athletes Eyewear – dem offiziellem Ausstatter der rot-weiß-roten Auswahl.
Bei den Olympischen Winterspielen in Mailand und Cortina werden unsere Sportler gleich den doppelten Durchblick haben. Denn Athletes Eyewear hat als Partner des Österreichischen Olympischen sowie des Paralyampischen Comites für dessen Streiter gleich zwei exklusive Brillen bereitgestellt. Zumeinen eine Skibrille, gemacht für Tage, an denen es zählt, für einen Lauf oder Sprung, den der Athlet nie vergisst. Ausgestattet mit ZEISS Premium- Gläsern liefert die Olympic Team Austria Skibrille ein Seherlebnis auf Top-Level.
Für echte Sportasse
Der Gold Mirror sorgt nicht nur für einen ikonischen Look, sondern optimiert Kontraste, reduziert Blendung und gibtmaximale Klarheit bei Sonne und wechselnden Lichtverhältnissen. Und weil hohe Performance Anpassungsfähigkeit braucht, kommt diese Goggle mit einer Wechselscheibe für schlechtes Wetter. Auch Nebel und Schneefall sind damit kein Problemmehr.
Als zweites Accessoire liefert Athletes Eyewear zudem eine Sportsonnenbrille in streng limitierter Auflage. Auch für diese wurde in enger Zusammenarbeit mit ZEISS ein spezielles Glas entwickelt, das aktiv pushen und mental auf ein neues Level heben soll. Die dezente rote Tönung wirkt nicht zufällig: Farben beeinflussen unser Nervensystem, unsere Wahrnehmung und unsere Performance. Rot steht für Energie, Drive und Entschlossenheit – genau das, was Athleten im entscheidenden Moment brauchen. Und die gibt es nicht nur für Athleten, sondern auch für Sie, liebe Leser!
Mitmachen und gewinnen
Die „Krone“ verlost 100 dieser außerordentlichen Brillen. Alles, was sie machen müssen, um eine davon eventuell zu gewinnen, ist das unten eingebettete Formular auszufüllen und mit etwas Glück sind Sie einer der glücklichen Gewinner. Einsendeschluss ist am 12. Februar um 09:00 Uhr.
Sie wollen Ihre Gewinnchance erhöhen? Dann haben wir für alle Abonennten des Sport-Newsletters gute Nachrichten! Alle teilnehmenden Abonnenten und jene, welche es bis zum Teilnahmeschluss noch werden, erhalten die doppelte Gewinnchance! Weitere Informationen und die Teilnahmebedingungen finden Sie hier.
