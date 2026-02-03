Gewinnen Sie Brillen unserer Sportstars!

Als zweites Accessoire liefert Athletes Eyewear zudem eine Sportsonnenbrille in streng limitierter Auflage. Auch für diese wurde in enger Zusammenarbeit mit ZEISS ein spezielles Glas entwickelt, das aktiv pushen und mental auf ein neues Level heben soll. Die dezente rote Tönung wirkt nicht zufällig: Farben beeinflussen unser Nervensystem, unsere Wahrnehmung und unsere Performance. Rot steht für Energie, Drive und Entschlossenheit – genau das, was Athleten im entscheidenden Moment brauchen. Und die gibt es nicht nur für Athleten, sondern auch für Sie, liebe Leser!