Pokerspiel endete für Insassen mit Schnittwunde

Anders als erwartet

Doch am Dienstag kam es vor Gericht ganz anders: Der Angeklagte, der aktuell wegen eines Einbruchsdiebstahls eine zweijährige Haftstrafe verbüßt, wurde im Zweifel freigesprochen. Zu stark hätten sich die Aussagen des Opfers und der Zeugen geändert und widersprochen. So hatte das Opfer etwa ursprünglich ausgesagt, auf eine Scherbe gefallen zu sein, und erst später von einer Attacke gesprochen. Das vermeintliche Messer wurde außerdem nie gefunden. Nachdem die Staatsanwaltschaft den Freispruch angenommen hatte, wurde er rechtskräftig.