Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Unerwarteter Ausgang

Pokerspiel endete für Insassen mit Schnittwunde

Oberösterreich
03.02.2026 18:00
Der Vorfall geschah in der Justizanstalt Suben
Der Vorfall geschah in der Justizanstalt Suben(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)
Porträt von Constantin Handl
Von Constantin Handl

Ein Pokerspiel zwischen Insassen der Justizanstalt Suben (OÖ) endete im Februar 2025 mit einem schwer verletzten Häftling. Als Täter angeklagt war ein zigfach vorbestrafter 36-Jähriger. Er sollte laut Anklage seinem Widersacher, der ihn beruhigen wollte, eine tiefe Schnittwunde verpasst haben. Doch alles kam anders. 

0 Kommentare

Komplett eskaliert war ein Pokerspiel in der Justizanstalt Suben. Dabei waren im Februar 2025 zwei Widersacher in Streit geraten, der sich schnell zu einer körperlichen Auseinandersetzung entwickelte. Einen ersten Anflug von Aggression seitens des Angeklagten habe sein Mitinsasse abgewehrt, indem er ihn an den Unterarmen packte und in seine Zelle zurückschob. 

Schwitzkasten und Messer
Doch der 36-Jährige hatte noch nicht genug und versuchte laut Anklage, das spätere Opfer zu Boden zu werfen. Da sei der Angeklagte von dem Mithäftling in den Schwitzkasten genommen worden. Immer noch nicht bereit, klein beizugeben, habe der 36-Jährige, der unzählige Male wegen Gewalt- und Vermögensdelikten belangt worden war, dem Gegenspieler mit einem Messer eine zehn Zentimeter lange Schnittwunde an der linken Schulter- und Brustkorbregion zugefügt.

Anders als erwartet
Doch am Dienstag kam es vor Gericht ganz anders: Der Angeklagte, der aktuell wegen eines Einbruchsdiebstahls eine zweijährige Haftstrafe verbüßt, wurde im Zweifel freigesprochen. Zu stark hätten sich die Aussagen des Opfers und der Zeugen geändert und widersprochen. So hatte das Opfer etwa ursprünglich ausgesagt, auf eine Scherbe gefallen zu sein, und erst später von einer Attacke gesprochen. Das vermeintliche Messer wurde außerdem nie gefunden. Nachdem die Staatsanwaltschaft den Freispruch angenommen hatte, wurde er rechtskräftig.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Bildungsminister Christoph Wiederkehr (NEOS) will einen Lehrplan nach dem anderen reformieren.
Wiederkehrs „Plan Z“
Lehrpläne werden „viel öfter umfassend geändert“
Kaum ist der eintägige Warnstreik im öffentlichen Nahverkehr in Deutschland (Bild) zu Ende ...
Hochschulen, Schulen
Streiks in Deutschland gehen am Mittwoch weiter
Nach Millionen-Skandal
Diese Registrierkassen machen Betrug unmöglich
Werbung für süße Verlockungen oder auch ungesunde Lebensmittel – im britischen Fernsehen wird ...
Aus für „süße“ Spots?
Kalorienbomben im TV: Werbeverbot auf Prüfstand
Das Politik-Duell
Mölzer: „Regierung ist zu schwach für Reformen“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Niederösterreich
Nach Ankündigung: Apotheker sticht Ehefrau nieder
176.631 mal gelesen
Tirol
Swarovski: Fionas Sohn steigt ins Unternehmen ein
141.401 mal gelesen
Von links: Arturo Pacifico Griffini, Fiona Pacifico Griffini-Grasser und Karl-Heinz Grasser 
Wien
Nagelneue Straßenbahngleise zerbröseln jetzt schon
119.092 mal gelesen
Nach nur wenigen Wochen im Einsatz brechen die neuen Gleise bereits und führen zu ...
Mehr Oberösterreich
Unerwarteter Ausgang
Pokerspiel endete für Insassen mit Schnittwunde
Schwerer Unfall
Frau stirbt bei Frontalkollision mit Kleinlaster
Sun Contracting Pleite
Gläubiger fordern 91 Millionen Euro von Solarfirma
Lebensretter erzählt:
„Als der Mann atmete, war das ein tolles Gefühl“
Nur wenige Männer
Krisenhelfer erklärt: „Hier gibt es keine Lösung“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf