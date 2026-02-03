Pokerspiel endete für Insassen mit Schnittwunde

Ein Pokerspiel zwischen Insassen der Justizanstalt Suben (OÖ) endete im Februar 2025 mit einem schwer verletzten Häftling. Als Täter angeklagt war ein zigfach vorbestrafter 36-Jähriger. Er sollte laut Anklage seinem Widersacher, der ihn beruhigen wollte, eine tiefe Schnittwunde verpasst haben. Doch alles kam anders.
Komplett eskaliert war ein Pokerspiel in der Justizanstalt Suben. Dabei waren im Februar 2025 zwei Widersacher in Streit geraten, der sich schnell zu einer körperlichen Auseinandersetzung entwickelte. Einen ersten Anflug von Aggression seitens des Angeklagten habe sein Mitinsasse abgewehrt, indem er ihn an den Unterarmen packte und in seine Zelle zurückschob.
Schwitzkasten und Messer
Doch der 36-Jährige hatte noch nicht genug und versuchte laut Anklage, das spätere Opfer zu Boden zu werfen. Da sei der Angeklagte von dem Mithäftling in den Schwitzkasten genommen worden. Immer noch nicht bereit, klein beizugeben, habe der 36-Jährige, der unzählige Male wegen Gewalt- und Vermögensdelikten belangt worden war, dem Gegenspieler mit einem Messer eine zehn Zentimeter lange Schnittwunde an der linken Schulter- und Brustkorbregion zugefügt.
Anders als erwartet
Doch am Dienstag kam es vor Gericht ganz anders: Der Angeklagte, der aktuell wegen eines Einbruchsdiebstahls eine zweijährige Haftstrafe verbüßt, wurde im Zweifel freigesprochen. Zu stark hätten sich die Aussagen des Opfers und der Zeugen geändert und widersprochen. So hatte das Opfer etwa ursprünglich ausgesagt, auf eine Scherbe gefallen zu sein, und erst später von einer Attacke gesprochen. Das vermeintliche Messer wurde außerdem nie gefunden. Nachdem die Staatsanwaltschaft den Freispruch angenommen hatte, wurde er rechtskräftig.
