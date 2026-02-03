Antisemitismus-Vorwurf gegen Show von Stefan Raab

Clip wurde von RTL inzwischen gelöscht

Nach dem medialen Wirbel in Deutschland gab RTL nun bekannt, dass der besagte Clip inzwischen offline genommen wurde. In einer Erklärung hieß es, dass der Sender „jede Form von Antisemitismus entschieden“ zurückweise. „Zugleich sehen wir ein, dass der Einspieler zu Missverständnissen führen konnte. Vor diesem Hintergrund nehmen wir den Beitrag offline und werden künftige Inhalte noch sensibler daraufhin prüfen, welche Deutungen sie ermöglichen.“