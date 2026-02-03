Geht nach Bosnien: Austria gibt Offensivspieler ab

Leverkusen gegen St. Pauli ab 20.45 Uhr LIVE
Muharem Huskovic ist von der Wiener Austria zum bosnischen Fußball-Erstligisten Zeljeznicar Sarajevo gewechselt.
Der ehemalige U21-Teamstürmer war von der Austria im Herbst für eine Saison an Blau-Weiß Linz verliehen worden.
Bei Blau-Weiß verbuchte der 22-Jährige in elf meist kurzen Einsätzen in der Bundesliga aber keinen einzigen Treffer. Der Leihvertrag wurde nun aufgelöst. Bei Zeljeznicar erhielt Huskovic laut Angaben vom Dienstag einen Vertrag bis 2028.
