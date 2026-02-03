„Meine Ablöse war damals völlig surreal“

„Sie wollten mich nicht gehen lassen. Aber Tottenham hat einige neue Spieler für meine Position geholt, ich habe dort keine Zukunft mehr gesehen“, erinnert sich Kevin Wimmer. Dann schlug eben ein anderer Klub aus der milliardenschweren Premier League zu – und blätterte eine irre Summe auf den Tisch! Knapp 20 Millionen war der Innenverteidiger Stoke City wert, er reihte sich 2017 hinter Aleks Dragovic (2016 um 21 Millionen von Kiew zu Leverkusen) als bis dato zweitteuerster Österreicher ein.