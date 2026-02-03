„Meine Ablöse war damals völlig surreal“

Ex-Rapidler Kevin Wimmer blickte in der „Krone“ auf seine Karriere zurück. Der 33-Jährige fand sein Glück mittlerweile in Bratislava, wechselte einst innerhalb der Premier League für eine „Mondsumme“ von Tottenham zu Stoke City. Wirkliche WM-Chancen rechnete sich der Verteidiger nie aus.
„Sie wollten mich nicht gehen lassen. Aber Tottenham hat einige neue Spieler für meine Position geholt, ich habe dort keine Zukunft mehr gesehen“, erinnert sich Kevin Wimmer. Dann schlug eben ein anderer Klub aus der milliardenschweren Premier League zu – und blätterte eine irre Summe auf den Tisch! Knapp 20 Millionen war der Innenverteidiger Stoke City wert, er reihte sich 2017 hinter Aleks Dragovic (2016 um 21 Millionen von Kiew zu Leverkusen) als bis dato zweitteuerster Österreicher ein.
